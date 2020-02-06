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台灣與中國無異？武漢肺炎威脅，國家干預界線何在？

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台暫停港人簽證申請 陳同佳赴台自首計劃有變

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
圖／香港經濟日報

涉嫌在台灣殺害女友潘曉穎的香港青年陳同佳出獄3個多月，一直都未赴台自首，如今台灣因應武漢肺炎疫情，更宣布7日凌晨起暫停對港澳居民的入台證申請，香港聖公會教省秘書長管浩鳴表示，「一切都等疫症有所紓緩後再解決。」換言之，陳同佳短期內都不會自首了。

香港經濟日報報導，引起長達7多個月反送中風波的陳同佳，去年10月出獄後向公眾道歉，更曾去信特首林鄭月娥，表示願意到台灣自首。

但是由於台灣堅持以司法互助的方式處理，港府多次表示香港目前沒有法律，與台灣進行逃犯移交及刑事司法協助，加上台灣總統大選增添政治考慮，結果一直沒有進展。

然而隨着疫情持續肆虐，自近月多個國家禁止香港旅客入境後，陸委會也宣布，7日凌晨起暫停對港澳居民網上簽證、落地簽證及雲端申請入台證之申請。

被問到台灣措施是否影響陳返台自首，一直協助陳同佳的管浩鳴只回應，「相信港台兩地都把抵抗疫症放於首位，一切都等疫症有所紓緩後再解決」。

有政界中人更估計，陳同佳在未來幾個月都不會自首，然後事件漸漸被社會淡忘，但到底會否不了了之，目前仍是言之尚早。

香港 陳同佳 自首
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