國台辦：賴清德訪美 「台獨」卑鄙伎倆遭人唾棄

針對賴清德訪美國與美官員接觸一事，中共國台辦六日晚發出措詞嚴厲的新聞稿稱，賴清德訪美藉機搞「台獨」和分裂國家的卑鄙伎倆遭人唾棄。

新聞稿稱，中共國台辦發言人馬曉光2月6日應詢表示，「我們堅決反對美台之間進行任何形式的官方往來。賴清德訪美國、求見美官員和國會議員，藉機搞「台獨」和分裂國家的卑鄙伎倆遭人唾棄。

這是近期以來，中共國台辦對台灣使用最嚴厲的字眼。

另外，中共外交部6日記者會上，對於賴清德訪美一事「堅決反對」，要求美方堅守一中原則。據「澎湃新聞」報導，外交部發言人華春瑩表示，中方堅決反對美台展開任何形式的官方往來，這立場是一貫、明確的。中方已就美方允許賴清德赴美活動提出嚴正交涉。