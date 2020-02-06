幫兒賣藥？陸工程院院士李蘭娟推薦新藥 被疑利益輸送

中國工程院院士李蘭娟團隊4日發布科研成果，稱阿比朵爾、達蘆那韋兩種藥物可有效抑制新型冠狀病毒，有自媒體5日以「李蘭娟院士重磅推薦新藥為其兒子名下公司出品，只經過體外細胞初步測試」為題，質疑李蘭娟的研究結果。對此，有媒體報導指出，由李蘭娟與其子鄭傑分別擔任董事、董事長的杭州華卓信息科技，僅是醫療信息平台，與醫藥研發並不相關。

李蘭娟團隊4日公布阿比朵爾（國家藥監管理局審批名稱為阿比多爾）、達蘆那韋可有效抑制新型冠狀病毒，並建議將以上兩種藥物列入國家衛健委「新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第六版）」。

有自媒體內容隨後發文質疑稱，阿比朵爾和達蘆那韋是杭州華卓信息科技等機構的研究成果。而李蘭娟與其子鄭傑分別為杭州華卓信息科技的董事、董事長。質疑李蘭娟推薦自己兒子名下公司出品的藥品。

對此，科創板日報報導指出，公開資料顯示，杭州華卓信息科技公司的主營業務為互聯網醫療信息平台，與醫藥研發不相關；且上述兩種藥物是從眾多抗病毒藥物中「篩選」而來，與李蘭娟母子亦無關聯。且李蘭娟在發布中是稱「可有效抑制」，抑制並不等於預防和治療，具體療效仍需臨床驗證。

據新京報報導，阿比多爾是前蘇聯藥物化學研究中心研發，廣州醫科大學附屬第一醫院曾申請為預防和治療SARS病毒藥物，目前有六家企業生產。而達蘆那韋商品名稱為普澤力，由西安楊森製藥有限公司研發，2018年7月在中國獲批上市。查詢李蘭娟與上述七家企業的關聯後發現，並無直接利益關聯。

科創板日報報導，查閱多方資料發現，上述藥物是由浙江樹人大學樹蘭國際醫學院附屬樹蘭（杭州）醫院（下稱樹蘭醫院）牽頭開展，其中，阿比多爾和達蘆那韋的抑制效果在體外細胞實驗中得到證實。

公開資料顯示，樹蘭醫院院長為李蘭娟之夫鄭樹森，董事長為李蘭娟，其子鄭傑為董事兼總經理，與李蘭娟家族關係緊密。報導指出，儘管牽頭方與李蘭娟一家有諸多關聯，但不能推論出「李蘭娟院士重磅推薦新藥為其兒子名下公司出品」的結論。