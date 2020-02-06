靠夫上位？ 39歲武漢病毒所長被起底

新型冠狀肺炎持續延燒，外界質疑病毒樣本恐從武漢病毒研究所外洩，該所39歲女所長王延軼也隨之遭到起底，疑靠老公舒紅兵快速爬上位，從基層研究員到所長只花了6年時間，行政級別就與地級市委書記、市長同等級，引發中國網友熱議，嘲諷：「這升官速度跟坐了直升機一樣。」網傳北京大學生命科學前院長饒毅致信舒紅兵，稱最好的解決辦法是王延軼提出辭職，以免耽誤中國科學院。

最近一篇《扒一扒武漢病毒所所長的成功史》在網友之間瘋傳，舒紅兵和王延軼夫妻的關係引發討論，文中稱王延軼「這升官速度跟坐了直升機一樣。」

公開資料顯示，王延軼是北大高材生，1981年出生、2004年畢業於北京大學生命科學院，並取得美國科羅拉多大學醫學院碩士學位，回國後進入武漢大學生命科學院任教，期間並獲得武大博士。

據媒體報導，武漢病毒所所長的行政級別為正廳級，和地級市委書記、市長平級，而王延軼從基層研究員，到擔任該所長僅用了6年時間。王的丈夫是武漢大學副校長舒紅兵，他2011年曾當選為中國科學院院士。

據報導，2010年11月，王延軼剛取得博士學位5個月，直接晉升為武漢大學生命醫學院副教授，而當時院長正是舒紅兵；2012年3月王延軼調動進入中科院，擔任武漢病毒所分子免疫學學科組研究員、學科組長，此時中科院院士為舒紅兵。 2015年王延軼升任為副所長，直到2018年正式起任所長，同時又被錄用為武漢市第13屆政協委員會委員，而此時舒紅兵已是中國政協常委（副部級）。

據報導，網傳北大生命科學學院前院長饒毅日前致信舒紅兵，稱最好的解決辦法是王延軼提出辭職，以免耽誤中國科學院；網傳的信中，他稱王不適合領導武漢病毒所有三點原因，分別是專業不符、水平比較差、年資太低。