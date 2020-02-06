快訊

武漢肺炎疫情會怎麼發展？傳染病學家預測3種可能

聽新聞
test
0:00 / 0:00

靠夫上位？ 39歲武漢病毒所長被起底

世界日報 / 中國新聞組╱北京6日電
武漢病毒研究所39歲女所長王延軼。 圖／取自政事兒微信公眾號

新型冠狀肺炎持續延燒，外界質疑病毒樣本恐從武漢病毒研究所外洩，該所39歲女所長王延軼也隨之遭到起底，疑靠老公舒紅兵快速爬上位，從基層研究員到所長只花了6年時間，行政級別就與地級市委書記、市長同等級，引發中國網友熱議，嘲諷：「這升官速度跟坐了直升機一樣。」網傳北京大學生命科學前院長饒毅致信舒紅兵，稱最好的解決辦法是王延軼提出辭職，以免耽誤中國科學院。

最近一篇《扒一扒武漢病毒所所長的成功史》在網友之間瘋傳，舒紅兵和王延軼夫妻的關係引發討論，文中稱王延軼「這升官速度跟坐了直升機一樣。」

公開資料顯示，王延軼是北大高材生，1981年出生、2004年畢業於北京大學生命科學院，並取得美國科羅拉多大學醫學院碩士學位，回國後進入武漢大學生命科學院任教，期間並獲得武大博士。

據媒體報導，武漢病毒所所長的行政級別為正廳級，和地級市委書記、市長平級，而王延軼從基層研究員，到擔任該所長僅用了6年時間。王的丈夫是武漢大學副校長舒紅兵，他2011年曾當選為中國科學院院士。

據報導，2010年11月，王延軼剛取得博士學位5個月，直接晉升為武漢大學生命醫學院副教授，而當時院長正是舒紅兵；2012年3月王延軼調動進入中科院，擔任武漢病毒所分子免疫學學科組研究員、學科組長，此時中科院院士為舒紅兵。 2015年王延軼升任為副所長，直到2018年正式起任所長，同時又被錄用為武漢市第13屆政協委員會委員，而此時舒紅兵已是中國政協常委（副部級）。

據報導，網傳北大生命科學學院前院長饒毅日前致信舒紅兵，稱最好的解決辦法是王延軼提出辭職，以免耽誤中國科學院；網傳的信中，他稱王不適合領導武漢病毒所有三點原因，分別是專業不符、水平比較差、年資太低。

北京大學 武漢肺炎
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

武漢肺炎疫情效應：美國人更容易買房了？

中央有意在員山市中心設武漢台商隔離所？地方批荒謬

受到武漢肺炎影響...《動物森友會》Switch主機預購日確定延期

武漢肺炎致中國供貨中斷 衝擊印度產業

相關新聞

靠夫上位？ 39歲武漢病毒所長被起底

新型冠狀肺炎持續延燒，外界質疑病毒樣本恐從武漢病毒研究所外洩，該所39歲女所長王延軼也隨之遭到起底，疑靠老公舒紅兵快速爬上位，從基層研究員到所長只花了6年時間，行政級別就與地級市委書記、市長同等級，引發中國網友熱議，嘲諷：「這升官速度跟坐了直升機一樣。」網傳北京大學生命科學前院長饒毅致信舒紅兵，稱最好的解決辦法是王延軼提出辭職，以免耽誤中國科學院。

幫兒賣藥？陸工程院院士李蘭娟推薦新藥 被疑利益輸送

中國工程院院士李蘭娟團隊4日發布科研成果，稱阿比朵爾、達蘆那韋兩種藥物可有效抑制新型冠狀病毒，有自媒體5日以「李蘭娟院士重磅推薦新藥為其兒子名下公司出品，只經過體外細胞初步測試」為題，質疑李蘭娟的研究結果。對此，有媒體報導指出，由李蘭娟與其子鄭傑分別擔任董事、董事長的杭州華卓信息科技，僅是醫療信息平台，與醫藥研發並不相關。

疫情衝擊 大陸全國人大會議恐延開

路透引述知情人士指出，因武漢肺炎疫情影響，中國正考慮推遲召開全國人大年度會議。

陸國台辦：台入WHA 須在一個中國原則下解決

台灣抗疫遭矮化，爭取參與世界衛生大會（WHA）呼聲不絕，大陸國台辦今日對台灣加入WHA表明嚴正立場，強調任何有關台灣參與...

U值媒／武漢包機回台 看中國人劣根性

有些中國人就是這麼可恥，人家基於人道立場救援你，你不感激還卸責栽贓抹黑。別的國家去武漢撤僑，如美國，如新加坡，都是自己的飛機去，自己決定名單，中華民國台灣政府在這點上已經對中共讓步，為了人道主義吞下去，讓你中共飛機送來，結果換來的是這種骯髒的小手段。再者，有點良知也應該知道，救援任務，當然是老弱先行，自己人斷後，等到所有人上機安全了自己才走，結果在中國社會就變成借公器以圖私利，自己人保命要緊，將有需要的人（如一名血友病患者）丟在疫區不顧。徐正文敢不敢站出來說這第一批回台兩百多人是怎麼決定的？

限罩令惹誤會 林鄭月娥道歉

特首林鄭月娥「不准政府官員戴口罩」言論引發爭議，昨天她為「表達不清楚而引起誤會道歉」，解釋原意是希望優先照顧醫護需要，冀官員以身作則，減少非必要使用量。

N95口罩少1個 河南護士長著急做了這件事…

新型冠狀病毒肺炎延燒中國，各地防護用品緊缺，河南有一位護士長因丟失一個N95口罩急得失聲痛哭：而湖北漢口醫院的救命氧氣瓶消耗量，一天等於過去的一個月

香港抗疫2天空窗期 被指2漏洞

港府宣布新抗疫措施，有專家和議員指措施至少有兩漏洞，一是有兩天「空窗期」，內地到港者可在社區隨意走動；二是來自疫情嚴重地區的人，仍然能到香港醫病

「一把年紀不怕」64歲兒確診新冠肺炎 90歲母病房陪5天

4歲的兒子確診新型冠狀病毒肺炎，90歲老母親在發熱門診留觀病房陪伴他5天，終於等來隔離病房的床位。老母親在回家前找護士要來紙筆，給兒子寫下鼓勵字條

廣東小鎮防疫出招…舉報1個湖北人 懸賞30個口罩

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，湖北人在各地受到歧視對待。廣東省一個小鎮近日公告稱，民眾及時提供線索協助排查從湖北省進入當地的人，每核實1人獎勵30個口罩

香港一罩難求 醫生被迫隔日看診甚至停業

香港一罩難求，香港醫學會今天透露，私人診所防疫用品不繼，被迫隔日才能看診，甚至因此暫停營業。

重慶市緊急採購口罩 半路被雲南大理官方攔截徵用

武漢肺炎疫情爆發後，中國醫療物資緊缺，近日竟發生地方政府搶口罩事件。陸媒報導，重慶市向雲南省廠商緊急採購的一批口罩，半路...

熱門新聞

習近平隱身7天再露面：疫情防控正取得積極成效

返台包機生變 武漢台協會長蕭永瑞：就等陸委會點頭

上海口罩商復工 日產260萬片

大陸疫情專家：按新版診療方案標準 疑似病例可能增加

廣東確診病例 僅次湖北浙江

滬、港迪士尼關閉 估損失52億

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。