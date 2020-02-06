陸國台辦：台入WHA 須在一個中國原則下解決

台灣抗疫遭矮化，爭取參與世界衛生大會（WHA）呼聲不絕，大陸國台辦今日對台灣加入WHA表明嚴正立場，強調任何有關台灣參與國際組織活動的問題，都必須在「一個中國」原則下解決。

國台辦今日發布聲明指出，2009年至2016年在兩岸均堅持「一個中國」原則的「九二共識」基礎上，經兩岸協商，大陸同意台灣以「中華台北」名義和觀察員身份參與世界衛生大會（WHA）。

然而，民進黨上台後堅持台獨，拒不承認九二共識，令台灣WHA的政治基礎不復存在，責任完全在民進黨當局。

國台辦指出，台灣與世衛組織的技術合作不存在障礙，台灣的醫療衛生專家可以適當身份參加世衛組織技術性活動。但抗疫同時，民進黨和台獨勢力卻伺機鼓噪台灣參與世界衛生組織議題，企圖利用疫情趁火打劫，拓展台灣國際空間。

國台辦重批疫情發生後，民進黨炒作所謂國際防疫缺口等言論，暴露欺騙輿論、愚弄民心、打悲情牌和借機謀求政治私利的險惡用心。聲明強調，大陸絕不允許借機搞台獨，民進黨以疫謀獨是絕不會得逞。

國台辦呼籲民進黨立即停止在世衛組織涉台問題上的政治算盤和政治操弄。並表示會繼續為台灣作為中國的一部分獲取有關疫情防控資訊做出安排。