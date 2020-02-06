限罩令惹誤會 林鄭月娥道歉

特首林鄭月娥「不准政府官員戴口罩」言論引發爭議，昨天她為「表達不清楚而引起誤會道歉」，解釋原意是希望優先照顧醫護需要，冀官員以身作則，減少非必要使用量。

明報報導，港府昨天記者會包括特首在內的八名官員，戴口罩者占半數，林鄭解釋對官員的指引是按世衛標準，如同事不適可戴，對有同事不適感到難過。

英國BBC中文網報導，香港的口罩至少八成依靠從中國進口，其餘兩成來自東南亞國家。據香港的口罩零售商估算，700萬人口的香港，每天約需300萬個口罩。林鄭承認由於全球爭奪防疫裝備，物資存在短缺，為了確保醫護人員有足夠供應，不能向香港市民派發口罩。

然而澳門人口約76萬，特首賀一誠則說2000萬個口罩供應無虞，亦足夠用一個月。此前澳門推出憑身分證購買口罩的措施，而且價格穩定。1月26日，還抽調了5萬個口罩支援珠海的醫院。

對比香港，澳門本次防疫措施受到好評，尤其通過電子系統管理市民口罩領取的措施，獲得公眾認可。