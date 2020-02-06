聽新聞
test
0:00 / 0:00
香港抗疫2天空窗期 被指2漏洞
港府宣布新抗疫措施，有專家和議員指措施至少有兩漏洞，一是有兩天「空窗期」，內地到港者可在社區隨意走動；二是來自疫情嚴重地區的人，仍然能到香港醫病。
明報報導，港大感染及傳染病中心總監何栢良指出港府抗疫措施有漏洞，指「空窗期」從內地到港者若任意在社區走動，「情況不可接受」；亦擔心會有懷疑個案會拒透露旅遊史。他說，政府應詳細交代違反強制隔離的懲罰。
香港電台報導，實政圓桌立法會議員田北辰說，新措施周六才生效，難以估計會否導致更多內地人在這兩三天內湧港。民主黨立法會議員涂謹申亦稱，新措施不等於全面封關，懷疑自己染病的內地人仍能來港醫病。
民主黨黃碧雲表示，港府關閉口岸像「擠牙膏」，拖泥帶水，完全不能達到堵截感染效果，若特首林鄭月娥能早聽民意，就不會發生「世界夢號」事件；而且政府提出檢疫14天卻沒有任何詳情、地點，擔心有人寧被隔離仍湧港。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言