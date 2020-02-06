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香港抗疫2天空窗期 被指2漏洞

世界日報 / 香港新聞組╱香港6日電
香港抗疫2天空窗期被指2漏洞。法新社

港府宣布新抗疫措施，有專家和議員指措施至少有兩漏洞，一是有兩天「空窗期」，內地到港者可在社區隨意走動；二是來自疫情嚴重地區的人，仍然能到香港醫病。

明報報導，港大感染及傳染病中心總監何栢良指出港府抗疫措施有漏洞，指「空窗期」從內地到港者若任意在社區走動，「情況不可接受」；亦擔心會有懷疑個案會拒透露旅遊史。他說，政府應詳細交代違反強制隔離的懲罰。

香港電台報導，實政圓桌立法會議員田北辰說，新措施周六才生效，難以估計會否導致更多內地人在這兩三天內湧港。民主黨立法會議員涂謹申亦稱，新措施不等於全面封關，懷疑自己染病的內地人仍能來港醫病。

民主黨黃碧雲表示，港府關閉口岸像「擠牙膏」，拖泥帶水，完全不能達到堵截感染效果，若特首林鄭月娥能早聽民意，就不會發生「世界夢號」事件；而且政府提出檢疫14天卻沒有任何詳情、地點，擔心有人寧被隔離仍湧港。

香港 立法會 民主黨
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