N95口罩少1個 河南護士長著急做了這件事…

新型冠狀病毒肺炎延燒中國，各地防護用品緊缺，河南有一位護士長因丟失一個N95口罩急得失聲痛哭：而湖北漢口醫院的救命氧氣瓶消耗量，一天等於過去的一個月。

新京報報導，一則「護士長因丟失一個N95口罩失聲痛哭」的消息，近日引發關注。事發河南漯河市中醫院，發熱門診護士長張瑞說，丟失的N95口罩是為一線醫護準備的，本來就所剩無幾，1月31日發現少了一個，自己急哭了。漯河市中醫院黨委副書記曹宇宏表示，自1月25日以來，醫院防護用品一直緊張。目前已接到部分物資捐助，但疫情持續，仍需各界人士支持。

張瑞表示，疫情爆發後，漯河市中醫院從各科室調集骨幹人員，組建臨時疫情防控團隊到發熱門診值班，已經在兒科有21年護士經驗的她被任命為負責人，與其餘5名醫生和5名護士一起工作。從1月24日起大家都未回過家，輪流24小時值班，吃住在醫院宿舍。她的主要任務是溝通協調，掌握即時消息，為他們做好保障和服務工作。

據報導，1月31日，一件防護服的拉鎖壞了，在本來物資就緊俏的當時，她聯繫一位做裁縫的親戚幫忙修理，便向領導請假短暫離開。回到醫院後她發現原本就不足10個的N95口罩少了一個，於是急得大哭起來。

「我當時有點情緒失控了，現在想起來很不好意思」，張瑞稱。

張瑞稱，醫生接診都是佩戴普通醫用口罩，但根據此次疫情防控標準，為患者做咽試紙檢測時必須佩戴N95口罩，當天發現口罩少了一個，她認為是自己的失職，覺得對不起同事。

另據南方都市報報導，對重症肺炎患者來說，供氧治療是能救命的，但漢口醫院一直有中心供氧不足的問題，只好換回「原始」的、近一人高、重約70公斤的藍色氧氣瓶來救命。

漢口醫院後勤部門氧氣班班長楊師傅說，「現在醫院每天80瓶都不夠，這個病就是要氧氣，另外的液氧40個小時也要4個方。2月3日當天，醫院用了90多瓶，在以前，一個月也就用八、九十瓶的氧氣。」

前幾天，鍾南山院士團隊向漢口醫院捐贈了100台制氧機，能不能緩解氧氣的問題？楊師傅說，制氧機壓力不大，可以給一般患者供氧用，但連接呼吸機則需要壓力大的，目前仍然要用鋼瓶，「我們每天都要為這事頭疼。」