「一把年紀不怕」64歲兒確診新冠肺炎 90歲母病房陪5天

64歲的兒子確診新型冠狀病毒肺炎，90歲老母親在發熱門診留觀病房陪伴他5天，終於等來隔離病房的床位。老母親在回家前找護士要來紙筆，給兒子寫下鼓勵字條：要挺住，要堅強，戰勝病魔。

楚天都市報報導，武漢協和醫院西院林鳴醫生分享的故事，感動中國數萬名網友。

3日凌晨2時，一位老奶奶獨自找林醫生檢查，見老人沒有家人陪同，林醫生問起婆婆。婆婆說，自己兒子確診住進隔離病房，其他人怕傳染，她已經90歲，無所畏懼。

這幾天，市民顧女士多次在醫院遇到這位婆婆。顧女士的母親確診，與婆婆的兒子同住在隔離病房。

顧女士表示，在發熱門診的五天裡，婆婆總坐在留觀病房的病床前，緊緊握著患者的手，患者上著呼吸機。

據報導，兩天前，婆婆排在顧女士前面找醫生開藥，跟醫生哭訴自己的遭遇。

後來，經過細問，才知道，正在搶救的是她64歲的兒子，兒媳和孫子一家都在國外。嫁到外地的女兒回武漢過節，被困在家，她怕女兒感染，自己一把年紀，也不怕什麼。

為了照顧兒子，這幾天，婆婆都在醫院，餓了就吃方便麵，睏了就在病床前瞇一會。

5天後，終於等來隔離病房的床位，在回家前，婆婆找到護士借了紙和筆，給她兒子留言，並麻煩護士轉交給兒子500元，讓他託人買生活用品。

報導指出，滿頭白髮、戴著口罩的婆婆留言寫道：「兒子，要挺住，要堅強，戰勝病魔，要配合醫生治療，呼吸器不舒服，要忍一忍以便咳…。」

消息傳開，網友們紛紛深受感動：「不是90多歲無所畏懼，是母愛偉大！」、「看哭了，可憐天下父母心！」、「淚目了，老奶奶和她的兒子一定要健健康康的。」、「以前不懂父母說的健康平安就好，現在才懂得是如何的珍貴。」