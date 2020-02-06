廣東小鎮防疫出招…舉報1個湖北人 懸賞30個口罩

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，湖北人在各地受到歧視對待。廣東省一個小鎮近日公告稱，民眾及時提供線索協助排查從湖北省進入當地的人，每核實1人獎勵30個口罩。

南方都市報報導，廣東省梅州市梅江區三角鎮的一則獎勵提供疫情線索公告，近日引發關注。公告顯示，民眾及時提供線索協助排查從湖北省進入當地的外來人口、湖北省回到梅州的當地戶籍人員，每核實1人獎勵30個口罩。

三角鎮政府相關負責人表示，自當地疫情防控指揮部成立以來，該鎮17個村社區已排查到140名從湖北來往的人員。

據報導，這名負責人說，由於全中國多地出現過確診患者有意隱瞞來往湖北行程的情況，為了避免出現此類現象，嚴守疫情防線，三角鎮政府採取上述形式，向鎮上村民徵集湖北來往人員線索，阻斷疫情擴散的可能。

報導說，公告發出三天來，當地已徵集到一、二個新的「有用線索」，正在加緊核實相關情況。