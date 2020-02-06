香港一罩難求 醫生被迫隔日看診甚至停業

香港一罩難求，香港醫學會今天透露，私人診所防疫用品不繼，被迫隔日才能看診，甚至因此暫停營業。

星島日報報導，香港醫學會會長何仲平表示，港府只提供私人診所總數3萬個口罩，用抽籤方式分發給醫學會600名會員，每名會員獲發60個口罩，預計只能維持10多日的服務。

在口罩短缺下，何仲平指出，至少有10名私人診所暫停營業，還有醫師反映診所護士因疫情請辭，有診所也迫於要隔日才能應診。

何仲平指，假如愈來愈多私人診所因口罩短缺暫時停業，病人只能去大醫院急診室。而香港公立醫院醫護人員抗議反中持續罷工，何仲平指，港府必須確保私人診所醫生的口罩供應。