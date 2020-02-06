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臨時醫院陸續啟用 湖北下令：病例一個都不遺漏

中央社 / 台北6日電
陸省市搶建臨時醫院。 美聯社

武漢市臨時醫院陸續啟用後，中國湖北省新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部昨晚下令，要確保武漢肺炎疑似和確診病例「應收盡收、應治盡治」，一個都不遺漏，否則依法嚴格追究責任。

武漢為應對疫情爆發一床難求的困境，仿照北京在2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）時期的小湯山專門醫院模式，緊急興建可容納至1000張床位的「火神山」醫院，與1500張床位的「雷神山」醫院，集中收治確診患者

中新社報導，繼武漢火神山醫院2日開始收治轉院患者後，雷神山醫院建設5日也接近尾聲，預計今天正式交付。

此外，報導引述武漢市新型肺炎防控指揮部相關負責人表示，為推動對四類人員（確診患者、疑似患者、無法排除感染可能的發燒患者、確診患者的密切接觸者）進行集中收治和隔離，該市除興建火神山和雷神山兩座醫院外，還於近期新建了10多座「方艙醫院」，接診床位達1萬餘張。

報導指出，目前武漢洪山體育館、武漢客廳、武漢國際會展中心、光谷科技會展中心、武漢體育中心等地大部分的方艙醫院基本完工，隨著支援的醫護人員和設備陸續到位，5日已經相繼投入使用。

新京報報導，5日晚間11時30分許，武漢市第一批10名輕症新冠肺炎患者，被陸續轉送到位於洪山體育館的武漢大學人民醫院武昌方艙醫院。該醫院按照每50張病床為一個醫療單元，每個單元配備4醫12護。

武漢還在廣徵場所作為集中隔離點。澎湃新聞報導，武漢市委副書記胡立山昨晚表示，截至2月4日午夜，共有132個區集中隔離點，床位1萬2571張，集中隔離各類人員5425人。同時也配備了醫療人員、醫護人員和工作力量，主要保障他們必要的醫療和生活的保障。

他表示，還要求各區進一步籌措更多的學校、飯店、體育中心作為下一步集中隔離的場所。

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