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上海口罩商復工 日產260萬片

2020-02-06 01:39聯合報 記者蔡敏姿／綜合報導

上海市寶山區廟行鎮推出了一台自助口罩售賣機，它由自助面膜售賣機改裝而來。機器每天...
上海市寶山區廟行鎮推出了一台自助口罩售賣機，它由自助面膜售賣機改裝而來。機器每天投放口罩50個、一次性手套30副。 中新社
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因應疫情擴散，口罩需求上升，上海市經信委推動口罩企業復產復工，企業擴大產能。經統計，上海共有口罩及輔料等生產企業17家，現已全部復工，總體產能正在加快釋放，2月4日生產逾260萬片，均為內銷。

第一財經報導，鑑於2月10日大陸企業全面復工後，口罩需求量將大幅提升，上海加速推動口罩工廠恢復產能。疫情前期，上海每天正常產量大約在40萬至50萬片，且絕大部分用於出口。1月27日產能就恢復到80萬片，1月30日全市產量超過140萬片，2月4日超過260萬片，基本上均轉內銷。

前期，還徵用在滬企業1,800萬片口罩庫存。同時，市政府也在採取其他措施，在國際採購，擴大市場供應。

正常時期上海口罩零售市場銷售一天在1萬片左右。疫情發生後，通過調撥庫存加上每天的開足馬力搶抓生產，上海在優先保證醫護人員及防疫工作一線工作人員的需要之外，春節期間連續三天每天投放300萬片口罩進入藥房等零售市場。現在每天有180萬至200萬片供應零售市場。

上海市經信委方面表示，在繼續最大努力協調生產、竭盡全力增加產能的同時，也希望市民不要恐慌、不要搶購，避免過度使用，留給最需要的人，特別是一般防護不要擠占寶貴的醫用資源。

口罩上海疫情

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