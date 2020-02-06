廣東確診病例 僅次湖北浙江

福建疫情防控升級，福州各小區實行封閉管理。圖為居民隔著小區大門在領取快遞。 中新社 分享 facebook 中國經濟第一強省廣東，當下正面臨著新型冠狀病毒感染的肺炎（下稱新型肺炎）在南粵大地病例數持續增多的重壓，截至2月3日24時，該省確診新型肺炎患者797人，僅次於湖北省、浙江省。

廣東到粵務工人員較多，武漢天河國際機場國內航班從2019年12月30日至2020年1月20日出港座位數顯示，飛抵廣州和深圳的分列第2位和第7位。 作為經歷過疫情大考的廣東，對該次肺炎疫情發展的走向和判斷，展現出應有的應對。1月23日，廣東省率先緊急啟動重大突發公共衛生事件一級響應，一切大型經貿活動、各類大型文藝演出、群眾性文化活動緊急叫停……

廣東第一例確診輸入性新型肺炎病例出現在深圳。1月31日，深圳市衛生健康委員會在不洩露病人隱私的前提下，發佈患者發病期間活動軌跡，幫助市民更準確掌握疾病線索，目前深圳已陸續公佈3批逾百個涉疫小區或場所。

廣東迎春運返程高峰，高速公路出口加強疫情防控，對車上全員進行體溫檢測。 中新社 分享 facebook

深圳在這場「戰疫」中展示出「深圳速度」。深圳市第三人民醫院作為該市新型肺炎唯一定點收治醫院，按照「寧可備而不用，不可用而不備」的要求正在加快二期建設，如果「深圳版小湯山」交付，該院將能够提供2600張床位，幾乎等於武漢火神山醫院和雷神山醫院床位之和。

數字政務領先全國的廣東，「入粵登記」2月3日入駐「粵省事」小程序，進入廣東的車輛可藉此網上辦理信息登記，既減少現場登記時間，又減少現場接觸，降低因接觸感染進一步傳播疫情的概率。

廣東官方認為，能否打贏疫情防控這場硬仗，關鍵在末梢，成敗看基層。基層的重點在農村、在社區、在網格。1月31日，羅定市素龍街道鳳塘村委一戶村民60席婚宴經街道辦勸導而取消。這種「精細化、接地氣」的管理優勢，得以將防控措施落實到戶、到人。

承受過03年「非典」之痛的廣東，也滋養了一方理性、包容且飽含愛心的民眾。位於大陸最南端的湛江市徐聞縣，1月25日率先指定酒店免費安置157名湖南同胞。深圳房東林女士霸氣減租80萬元人民幣；愛心企業家關煒楠先後向廣東警方捐贈口罩57000只；肇慶市愛心企業家周樹真減免了旗下新綠洲水果批發市場所有商戶的兩個月租金……目前廣東治癒患者為21人，無人死亡。