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返台包機生變 武漢台協會長蕭永瑞：就等陸委會點頭

2020-02-05 20:52聯合報 記者林宸誼／即時報導

武漢肺炎疫情延燒，滯留湖北的台灣民眾3日晚間才剛完成首批回台，5日原本有第二批返台，卻因故未能成行，武漢台協會長蕭永瑞5日晚間表示，許多人5日沒走成，情緒挺激動，因為家裡都盼著能回家團聚，「我就在群裡跟大家講不要緊張，先把心鎮定下來，因為大陸這邊把流程工作都做好了，只等陸委會點頭，那飛機就可以飛了，所以一定會有轉機。」

她也替滯留在湖北，想要返台的台胞著急，但蕭永瑞坦言目前還沒有收到台辦告知，接下來哪一天會再執飛包機任務，「台灣不會拿自己的同胞開玩笑吧，如果有些什麼東西就要溝通清楚，總之就是要讓短期滯留在武漢的台胞趕快回家。」

蕭永瑞指出，台協秘書處和台辦，天天都有在詢問滯留在武漢的台胞，生活上是否有物資缺乏，還挨家挨戶送了口罩，「有了首批包機經驗，大陸這邊已經準備，接下來就是看台灣這邊態度，陸委會把燙手山芋揣在自己懷裡了，台灣其實只要把回到台灣的台胞接收、安頓好，隔離好。」

陸委會5日表示，今明（5、6日）兩天都不會有從大陸的加班機返台，代表滯留湖北返台包機，最快只能7日再執飛，不過面對先前兩岸春節加班機規劃，期間只到2月8日，對於尚在湖北的台灣民眾，返家路告急。

不過首批台商包機返台，出現一名武漢肺炎確診病例，加上包機中疑似有許多非台籍乘客，引發外界質疑，蕭永瑞表示，台協也在協助台辦統計回台人數，整個名單審核過程是很嚴格的，一定會要求台灣人拿出身分證或台胞證登記，「全世界都睜大眼睛看大陸怎處理這次包機過程，陸方怎敢夾帶非台籍乘客上飛機，更何況夾帶10幾個陸配上飛機更是不可能。」

她還舉例，一位陸配懷有七個多月身孕快生了，因為考量到她的安全，所以在最後一刻，就不讓她上飛機了。

蕭永瑞指出，徐正文以武漢台商救援會長身分對台胞包機返台事件的發言，以及主動發布第二次包機時間有誤，是徐正文自己個人行為，跟台企聯跟台辦沒關係。

至於徐正文表示擁有503個短期滯留武漢想回台灣的名單，蕭永瑞也覺得奇怪，懷疑數字怎麼取得，「當時有成立一個湖北武漢台灣人的群組，在裡面便於發布包機最新進度，他（徐正文）也有加入，所以數據應該從大群裡取得。」

但她認為，這樣數據還是不完全，因為都統計了好幾遍，然後陸續每天都有台灣人表示想要搭包機回台，目前也只敢說是差不多900人左右。

至於徐正文表示，是因為武漢台協與武漢台辦溝通包機破局，並出示一個武漢協會長蕭永瑞署名的簡訊，內容寫「安排特別通道協助台胞提早返回功敗垂成」，他才介入處理。

蕭永瑞承認，簡訊的確是她於1月29日所發，整個包機回台計畫，在除夕夜時台協就和台辦溝通，先是看到美國飛機走了，所以有突破口、案例可以依循，之後台辦馬上就動作起來，過年都在加班研究包機方案。

由於1月23日武漢已經封城了，武漢台辦看到法國是從長沙走的，所以原先計畫是把人透過大巴士載到長沙搭機，但長沙離武漢至少要4小時車程，大巴的窗戶又是密閉式，全部人悶在裡面風險太大，因此最後一刻放棄，所以才會在29日以簡訊通知大家說很抱歉走不了。

蕭永瑞表示，因為知道短期滯留在武漢台灣人可能有慢性病，因此趕緊幫這些家屬找藥，過了一天大家還是希望回去，於是再度跟台辦提起，台辦立刻重新再研究方案，還與省台辦一起研究，最後到2月2號確定包機成行。

武漢台協會長蕭永瑞。圖／武漢台協
武漢台協會長蕭永瑞。圖／武漢台協
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