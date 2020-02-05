繼削減往返陸航班後 國泰航空3月起全體員工輪放3周無薪假
繼昨日公佈將削減九成往返中國各地航班後，香港國泰航空今日宣佈，3月1日起至6月30日期間實施特別工作安排，全體員工將輪放3周無薪假。
國泰行政總裁鄧健榮今日(5日)向員工發表錄影講話，呼籲員工同心合力度過艱難時刻。
輪放無薪假，鄧健榮明言雖然可以「選擇」，但希望「所有員工」參與，包括前線員工以至高級管理層，一同應對挑戰。
國泰航空上一次無薪假是在2009年應對全球金融危機時，鄧健榮形容，這次因應武和肺炎疫情日益擴大，比之前情勢會更嚴重。
國泰航空今日發出內部通知，呼籲員工輪放無薪假期，與公司共度時艱。
智通財經報導，國泰航空無薪假，此前該計畫只適用于其機組人員，此次則擴大至全體員工，包括地勤、駕駛艙人員及後勤員工等。
雖然全體員工輪放3周無薪假，國泰航空強調為選擇性參與，並非強制性要求，不過，國泰航空表示，目前保存營運資金是保障業務的關鍵，將鼓勵所有員工輪放3星期無薪假。無薪假的具體安排將由各部門主管向下屬交代。
報導指出，國泰航空將因輪放無薪假，導致運載量減少30%。
另外，有分析師表示，國泰航空下一步很有可能會裁員。該集團要求員工放無薪假，由此可見集團出現人手過剩，不過裁員幅度仍需視乎有多少員工寧願放無薪假及公共衛生狀況持續的時間而定。
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