繼削減往返陸航班後 國泰航空3月起全體員工輪放3周無薪假

繼昨日公佈將削減九成往返中國各地航班後，香港國泰航空今日宣佈，3月1日起至6月30日期間實施特別工作安排，全體員工將輪放3周無薪假。

國泰行政總裁鄧健榮今日(5日)向員工發表錄影講話，呼籲員工同心合力度過艱難時刻。

輪放無薪假，鄧健榮明言雖然可以「選擇」，但希望「所有員工」參與，包括前線員工以至高級管理層，一同應對挑戰。

國泰航空上一次無薪假是在2009年應對全球金融危機時，鄧健榮形容，這次因應武和肺炎疫情日益擴大，比之前情勢會更嚴重。

國泰航空今日發出內部通知，呼籲員工輪放無薪假期，與公司共度時艱。

智通財經報導，國泰航空無薪假，此前該計畫只適用于其機組人員，此次則擴大至全體員工，包括地勤、駕駛艙人員及後勤員工等。

雖然全體員工輪放3周無薪假，國泰航空強調為選擇性參與，並非強制性要求，不過，國泰航空表示，目前保存營運資金是保障業務的關鍵，將鼓勵所有員工輪放3星期無薪假。無薪假的具體安排將由各部門主管向下屬交代。

報導指出，國泰航空將因輪放無薪假，導致運載量減少30%。