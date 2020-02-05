閩男兩次參加宴席 害4千人居家隔離

新冠肺炎發生至今，家庭聚會、聚餐和密切接觸成為感染的重要傳播途徑。哈爾濱4日發布兩起家庭型聚會聚餐致20人確診感染新冠肺炎情況。另一名福建男子從武漢返鄉卻謊稱菲律賓回來，他參加3000人的酒宴及千人大型婚宴，造成4000餘人被要求居家醫學觀察。

新京報報導，哈爾濱一名商廈銷售人員呂女與丈夫胡男日前在其兒子家共7人聚餐。1月25日，又和丈夫及兒子去蘭西縣親戚家，共10餘人一起聚會，並居住至27日。1月27日，呂男不適症狀加重，前往哈市第一醫院就診並留院觀察。1月30日，他被確定為確診病例。至2月3日，與呂男共同聚會聚餐及其他相關密切接觸人員共10人確定為確診病例。

哈市另一因聚餐確診病例為1月7日從武漢返回的陳男。1月15日，李男與陳男聚餐。1月21日，李男與爺爺、奶奶及父親聚會。1月24日，李男與爺爺、奶奶、父親去姑姑家共9人聚餐。1月28日，李男出現發熱，1月30日在哈市傳染病院就診，2月1日確定為確診病例。至2月3日，參加聚餐的9人均確定為確診病例。

截至2月3日24點統計數據，哈市累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例63例，其中重症病例1例，危重症病例2例，治癒出院2例，無死亡病例。

在63例確診病例中，共有涉及家庭聚會、聚餐和人員密切接觸的10起聚集性疫情，共發病37人，占總發病人數的58.7%。

報導指出，福建省晉江市英林鎮2日通知一起感染新冠肺炎病例，男子從武漢返鄉卻謊稱菲律賓回來。他這段時間參加宴請，共計3000餘人參加，英林鎮要求，其周邊桌就餐人員，居家醫學觀察14天。此外，該男子還參加東石鎮婚宴，近千人也被要求居家醫學觀察。除該男子外，有7人確診感染新冠肺炎。

對於男子參加宴席造成千人隔離行為，網上罵聲不斷，一度還流傳男子在宴席上划拳視頻引發網友肉搜，後來被證實非當事人。