浦東機場鄰近醫院 嚴防疫

上海浦東國際機場是國內外航班密集、眾多中外人士頻繁進出的重要口岸。距離浦東國際機場最近的浦東新區人民醫院，在機場設立醫學觀察點，實施更加嚴格的全面排查，不漏掉一個可疑的發熱旅客。 中新社報導，醫院醫護人員已自1月24日零時起進駐機場。迄今，該院陸續派出8名經驗豐富的護士長在兩個觀察點輪番值守。

醫護人員全副武裝，隨時準備為旅客檢測體溫。浦東新區人民醫院全科老年醫學科護士長蔡理說，每一位護士在當班的12個小時內全神貫注，不錯過一絲可疑線索。 2019年，浦東國際機場口岸出入境人員數量超3900萬人次，連續17年位居中國空港口岸首位。上海海關副關長蔣原曾透露，從1月22日至30日，上海海關累計對出入境人員開展體溫檢測97.7萬人次，對5709架航班實施衛生檢疫。

醫院方面表示，一旦發現14天內曾經去過湖北，體溫反覆檢測異常的旅客，醫學觀察點的工作人員就會啟動二級防控，並匯報上級醫政部門呼叫負壓120救護車，將其送到發熱門診進行進一步排查。

醫學觀察點的醫務人員還會對復測體溫的旅客們進行科普宣教，告訴他們怎樣正確佩戴口罩、如何正確洗手等，並使用上海健康雲App幫助其做好健康信息登記。