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繼武漢市長名表疑雲 衛健委女官員「表」現惹議

2020-02-04 16:43世界日報 中國新聞組／北京4日電

大陸衛健委發言人宋樹立在新聞發布會上戴名表惹議。 圖／翻攝自影片
大陸衛健委發言人宋樹立在新聞發布會上戴名表惹議。 圖／翻攝自影片
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武漢肺炎疫情肆虐，繼武漢市長周先旺陷入名表疑雲後，國家衛健委一名女司長在新聞發布會上因不明原因摘表引起輿論關注。有網友注意到，她手上戴的可能是江詩丹頓的名表。

多維報導，一段央視1月27日直播視頻顯示，在國家衛健委新聞發布會上，國家衛健委發言人宋樹立在介紹關於加強新型冠狀病毒感染的肺炎疫情社區防控工作的通知，一邊發言時，一邊迅速解下左手腕的手表。

對於宋樹立直播摘表一事，有網友指，她所戴的手表很可能是江詩丹頓的縱橫四海系列表，而該表價格在28萬元至40萬元人民幣左右。不過，也有聲音稱，宋樹立所戴的只是一塊普通的坤表。

因為前有「表哥」陝西前安監局局長楊達才因名表被拉下馬，所以民眾對此頗為敏感。至於宋樹立迅速摘表背後是否有隱情，外界尚不得而知。

據報導，宋樹立曾在北京中醫藥大學任職近十年，後調入國家中醫藥管理局，2009年調入衛生部，出任新聞辦公室主任，2014年履新國家衛生和計劃生育委員會發言人、宣傳司副司長，2019年任國家衛健委宣傳司司長。

除宋樹立外，武漢市長周先旺近期也陷入名表輿論漩渦。1月31日，周先旺出席疫情工作新聞發布會，外界注意到他所佩戴的手表。當時有說法聲稱，他所戴的手表疑為江詩丹頓，售價在16萬至22萬人民幣之間。

不過，也有行業人士指，周先旺在多個場合中所戴的表均非江詩丹頓，發布會上的表也可能是價值1400元人民幣的普通表卡西歐。

報導稱，雖然宋樹立、周先旺所戴手表真實信息只有自己知道，但民眾這種「過度」的反應實際也有合理部分，因為在中共多年的反腐行動中，各種名表成為腐敗黨政軍人員的「標配」。

疫情人民幣武漢肺炎

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