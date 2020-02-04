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哄抬口罩價格 重罰300萬元

2020-02-04 02:21聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

2月3日，民眾在合肥市指定藥店前排隊購買限量的口罩。自2月2日起，安徽省每天向社...
2月3日，民眾在合肥市指定藥店前排隊購買限量的口罩。自2月2日起，安徽省每天向社會供應上百萬個售價1元人民幣的口罩等防疫用品。 中新社
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大陸國家市場監督管理總局副局長甘霖3日在北京表示，針對坐地起價發「疫情財」的情況，大陸官方將露頭就打、堅決打擊。

中新社報導，甘霖介紹說，在疫情防控阻擊戰期間，大陸國家市場監管總局採取超常部署，在全面加強市場日常監管基礎上，聚焦口罩等防護產品和米麵油菜果等民生商品兩個重點領域，以最高標準、最嚴措施、最大投入，加強價格秩序和質量安全監管。

截至2月1日，全系統共出動價格執法人員39萬人次，立案查處價格違法案件1413件。

例如，北京市豐台區市場監管部門對某藥店哄抬N95型口罩價格行為進行查處，將對其予以300萬元（人民幣，下同）罰款；天津市津南區市場監管部門對某藥店哄抬口罩價格違法行為開出300萬元罰單。這兩個案件都是依法頂格處罰。

在保證市場價格秩序平穩的同時，質量問題亦是市場監管部門關注的重點，尤其是口罩等防疫產品和米麵油菜果等重要民生商品。

甘霖表示，大陸國家市場監管總局聯合公安部、國家衛生健康委員會等多部門，開展嚴厲打擊非法製售口罩等防護產品的聯合執法專項行動，將有案必查，依法從嚴、從重、從快查辦案件，絕不姑息，堅決維護涉疫情市場秩序和民眾切身利益。

她透露，2日晚，浙江省市場監管局已經查處了一起網絡銷售問題口罩案，涉案金額912萬元，現已移送公安機關。對於問題口罩等防疫產品的市場質量安全監管，官方還將繼續加大力度。

口罩疫情公安

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