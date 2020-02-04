小三通調降班次 港口配口罩

為了更好應對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情，福建調整沿海與金門、馬祖海上客運（「小三通」）航線班次。此前，「廈金」（廈門至金門）航線自2月1日起由每天36航班臨時調整為8航班。「泉金」（泉州石井至金門）航線自2月1日起由每天6航班調整為2航班。

新華社報導，2月2日上午9點，搭載十餘名旅客的「安麟6號」輪，駛離福州馬尾琅岐對台客運碼頭，前往馬祖。當日，「兩馬」（馬尾琅岐至馬祖福澳）航線、「黃馬」（連江黃岐至馬祖白沙）航線，由每天4航班臨時調整為2航班。

在航班調減首日，廈門港口局防疫檢查組赴五通碼頭督導疫情防控工作，為5艘廈門籍客船、碼頭、代理等配送醫用口罩共計550份。

廈金航線是兩岸人員交流交往的重要通道，五通碼頭堅持每天對服務場所消毒通風，目前僅保留地下車庫及地面2個旅客通道，嚴格要求每名進站旅客和工作人員佩戴口罩並進行測溫，對駐場商家每天測溫並做好台賬記錄。客運船舶及船員也已按照上級部署採取嚴格的防控措施。

2月1日，福建閩台「小三通」航線共運送旅客996人次。

目前，福建全省6個對台水路客運站均配備測溫設備，對進出境人員檢測體溫，並設立留驗室，落實衛生健康專技人員入駐。