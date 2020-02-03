快評：疫病前的兩岸談判 仍需以民眾福祉為重

滯留在武漢的台灣民眾，終於搭上東航A330飛機，踏上歸鄉的路。從大陸從隻字不提要送台灣民眾回家，到同意台灣要求，中間經過複雜的談判攻防；最後不用「撤僑」字眼，而用類似「春節包機」直航送回，這是大陸首次和蔡英文的民進黨政府溝通協商，中間有強大的政治角力，最後考量依然是「人性」。

一月廿三日，武漢突然封城，台商出不來，陷在重災區中的重災區。台商透過社交軟體向在台灣的親人求助，家屬則向海基會、陸委會要求協助；另一方面，台商協會、多位重量級台商也和武漢市台辦、湖北省台辦以及大陸國台辦不斷提出要求。

隨著疫情不斷擴散，湖北確診病例三級跳，被困在武漢的台商有如熱鍋上的螞蟻，家屬的焦慮和不安，也同等速度上升。媒體天天追蹤報導，台商家屬在台北召開記者會高舉「我們要回家」，在武漢的台商則在視訊裡，戴著口罩淚流滿面。台商一天不回家，兩岸都感受到壓力。

海基會除正式去函海協，也犧牲春節假期，專人接聽台商和台商家屬的電話，不停地和武漢台商協會溝通協調。陸委會也透過管道和大陸溝通。

大陸國台辦於1月28日表示，「疫情防控正有序推進，湖北省台辦、武漢市台辦將繼續根據疫情防疫工作需要，對在湖北特別是武漢的台胞予以關心和照顧，及時解決他們遇到的困難和問題」。與台灣有關方面保持溝通，安排台灣專家來武漢考察，並一直及時通報訊息。完全不提是否送台胞回台。

大陸國台辦特別強調，海協會廿七日收到海基會的來函，但對「已就各種管道與對岸協調，包括與海協會溝通協商」，「與事實情況不符」。

另一方面，美國開了第一槍，第一個要求撤僑。此後，日本、南韓、德國、法國等陸續撤僑。

事情在湖北台人有一例確診，兩人疑似病例後，有了關鍵性的轉變。台商愈來愈害怕被感染，情緒愈趨不穩定。與此同時，武漢的確診病例如脫繮野馬，以驚人數字上漲。

湖北也意識到，只是向台灣民眾發出慰問信，開展「一對一」服務，保證能得到及時醫治是不夠的。終於在二天前同意滯留的台灣民眾返台。然而，原本我方希望華航包機執飛，但大陸最後決定用本來就飛台北武漢航線的東航，主要也是政治考量，以突顯北京順應台胞要求，是「大陸主動送回」。