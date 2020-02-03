長沙「小湯山」醫院 3天改造完工

新型冠狀病毒感染肺炎的疫情持續擴大，為因應疫情發展所需，湖南省長沙市僅用了3天便完成了醫院3棟病房樓共1.41萬平方公尺用房的改造修繕，成為抗擊新型冠狀病毒感染肺炎的主戰場。

中新社報導，布置病床、扛運物資、加固木門……1月31日下午，戴著口罩的工人、志願者、護士等眾多人員在被稱為長沙「小湯山」的長沙市第一醫院北院（長沙市公共救治中心）緊張忙碌，對3號病房樓的改造修繕進行最後掃尾。

位於長沙市開福區撈刀河鎮的長沙市第一醫院北院，建於2003年應對非典（SARS）時期。整個醫院三面環山，在一個口袋型的山坳裡，地形有利於傳染病隔離治療。 1月26日，長沙舉行市委常委會專題研究應對疫情，決定按照「集中患者、集中專家、集中資源、集中救治」的原則修繕和重啟長沙市公共救治中心，及時收治長沙及周邊所有確診病人。

由於很少使用、年久失修，長沙市第一醫院北院改造前只有井水，沒有網路信號，用電只有單相電。醫院於1月27日啟動改造，58位工人率先趕來施工，下午達到178人。接著，越來越多工人不談價錢、不談條件聞訊趕來，28日、29日共有17支隊伍400餘人夜以繼日加緊建設。

憑藉各方人員的眾志成城，自來水、網路、燃氣先後接通；1號棟病房完成交付使用，300噸汙水收集和處理罐安裝到位，2號和3號棟病房完成改造達到防控標準，醫療服務用房第一棟也修建完成。「戴著口罩通宵施工，這樣的場面我從來沒見過！」長沙市一醫院北院修繕改造和環境維護臨時指揮部指揮長、開福區副區長楊光華感慨萬千。

正在3號病房樓內巡查病房布置的護士王敏表示，這裡原來是員工宿舍樓，現在全部搬出來改成病房。「我們長沙市第一醫院的很多的醫生和護士自願向院裡黨辦報名，並自己開車來這裡支援。我相信有社會各界的配合，定能戰勝此次疫情」。

隔壁房傳出「叮叮噹噹」響聲，兩位施工人員正對病房木門進行加固。一位陳姓師傅說：「希望改裝好了用不上，這就代表感染的人少一些」。