福建康山醫院 跟時間賽跑

新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發生後，福建省龍岩市一月廿九日啟動建設「小湯山」模式的康山醫院，預計十天內建成收診，作為該市隔離病區。圖為施工現場。 中新社 分享 facebook 自新型冠狀病毒感染的肺炎疫情爆發以來，「客家祖地」福建省龍岩市為有效抗擊疫情，決定建設「小湯山」模式的醫院—康山醫院。龍岩市第二醫院相關負責人表示，康山醫院將作為該市全力救治確診病例的隔離病區，改造完成後將設置150張床位，預計10天內建成收診。

中新社報導，2月2日，康山醫院建設進入第五天。在施工現場，數十台大型機械設備正在作業，涉及電力、通訊、自來水、道路等的施工建設如火如荼；該醫院由大門而入的主路已清障完畢，兩旁綠化工程也在加緊進行。

龍岩康山醫院建設項目1月29日開始施工。該項目以龍岩市第二醫院東院區為基礎進行改建，涉及室外改造面積約6000平方公尺，室內面積約9000平方公尺。「項目各施工方都加足了馬力，輪班上崗；設計優化與施工同步，各項配套工程與工程建設按調度交叉作業，正在有條不紊地進行。」福建龍地建設發展有限公司副總經理賴良安說，為加快工程進度，工人已經從260多人增至300人。

康山醫院建設項目時間緊迫，且處於春節假期，還要防抗疫情，施工組織難度極大。但是，賴良安表示，各施工方都全力調配施工機械和物資，確保醫院能够按時建成收診。

負責康山醫院大門與道路建設的福建榮建集團有限公司已加大人力投入。該公司董事張財福表示，因時間緊，只能加班加點。現場電力施工人員說，力爭2月3日前完成所有涉及醫院用電項目的配套工程。

龍岩市住房和城鄉建設局相關負責人表示，康山醫院建設項目將對多棟樓房的清潔區、汙染區、病區隔離防護等進行改造升級，將醫務人員區域、病人區域、後勤保障區域嚴格區分，建成之後，將提升確診患者的救治水平。