3周前就人傳人！武漢醫師吹哨 卻遭約談

李文亮，武漢市中心醫院眼科醫師。去年12月30日傍晚，他在一個約150人的微信同學群中發布訊息稱：「華南水果海鮮市場確診了7例SARS，在我們醫院急診科隔離」，是這次武漢肺炎第一批「吹哨者」之一。

武漢市中心醫院眼科醫師李文亮。 取自財新網 分享 facebook

李文亮30日接受《財新網》專訪時爆料，事實上早在1月8日左右，相關單位就已經知道，當時被視為是「不明原因病毒性肺炎」的疫病，明顯能夠人傳人。

報導稱，李文亮去年底在微信朋友圈發出這項訊息後不久，就被醫院監察科約談，1月3日被叫到轄區派出所簽下一份對「違法問題」警示的《訓誡書》。

在此之前，武漢警方今年元月1日已通報八名「造謠者」，八人因散布武漢出現「不明原因肺炎」消息而遭查處的報導，當時還登上央視新聞。

李文亮隨後在看診過程中也遭受感染，病情一度惡化到住進加護病房。住院18天後，李文亮的核酸檢驗結果終於轉為陰性，但目前仍在武漢市中心醫院呼吸與重症醫學監護室的隔離病房中休養。

李文亮表示，他現在能以手機與外界保持聯繫。儘管核酸測試結果已轉為陰性，但肺功能恢復還需要一段時間，目前也還吃不下太多東西。

對於一個月前發出的這則訊息，李文亮說，他是在一個150人左右的同學群發的，主要只是想提醒也在臨床工作的同學們注意防護，當時還強調不要外傳。儘管當時病例還不多，但他擔心疫情會擴散開來，因為這個病毒和SARS很像。

李文亮並稱，很早就知道武漢肺炎明顯存在人傳人。

他自己在1月8日左右就收治了這類病患。當時一名患者因急性閉角型青光眼住院，當日食欲不佳，但體溫正常。第二天病患眼壓恢復正常，但食欲還是不佳，中午發燒，肺部CT檢查顯示為「病毒性肺炎」，其他各項指標也都符合不明原因肺炎的標準。

「當天晚上照顧她的家屬也發熱了，她的另外一個女兒也發熱，這是明顯的人傳人。」

李文亮表示，當時醫療團隊立刻上報醫務處和院感辦公室，請了院內專家組會診，會診後建議將患者隔離治療。三天後，又給患者做了複查CT，結果還是「病毒性肺炎」，且病情加重，因此將患者轉入呼吸內科隔離病房，但之後的情況他就不知道了。

李文亮表示，因為最初病人並未發燒，他大意沒有做好防護。結果病人轉走當天，他開始咳嗽，第二天發燒，他就戴上N95口罩，1月12日因高度懷疑是新型冠狀病毒肺炎就住院了。與他同科室的同事之後也出現感染症狀，他父母隨後也因相繼出現症狀而住院。

回顧一個月前率先發出警訊，李文亮稱，他當時將訊息傳到同學微信群時還強調不要截圖轉傳，但最後還是被傳播出去了。李文亮說，當天晚上，微信上就很多人拿著截圖問他，「看到這些，我感覺要倒楣了」。

去年12月31日深夜，李文亮被醫院領導叫去詢問情況。天亮上班後，又被醫院監察科約談，追問他消息來源、事情經過和是否認識到錯誤。1月3日，公安打電話叫他去派出所簽《訓誡書》。

李文亮被迫簽下「訓誡書」。 取自財新網 分享 facebook

李文亮說，他從未和警察打過交道，當時也很擔心，怕不簽不能脫身。去了走完流程就簽字走了。這事他當時並未告訴家人，因為擔心會被處罰，影響日後工作與升遷。

對於警方讓他簽署的《訓誡書》指其在互聯網發表不實言論，當時甚至還有人認為他在造謠。李文亮表示，他只是想提醒同學注意，並不想引起社會恐慌，也沒想要當什麼「吹哨者」，未來也沒計畫透過司法途徑「要個說法」。

李文亮說，「司法途徑恐怕很麻煩，我不想跟公安局找麻煩，我很怕麻煩。大家知道真相更重要，平反對我而言不那麼重要了，公道自在人心。」但他也表示，「我覺得一個健康的社會不該只有一種聲音，不同意利用公權力過分干預。」

隱匿疫情？當局稱回顧性推論

中國疾控中心專家聯合在「新英格蘭醫學期刊」發表「新型冠狀病毒感染肺炎在中國武漢的初期傳播動力學」論文稱，去年12月中旬新型冠狀病毒在武漢已發生人傳人，今年1月1日至11日即有七名醫務人員受感染，與武漢衛健委1月21日才通報的時間提早許多。輿論界譁然，認為官方隱瞞疫情，疾控中心昨天聲明指出，該論文是回顧性推論，根據截至1月23日上報的425例確診病例所做的回顧性分析，所有病例在論文撰寫前已公布。