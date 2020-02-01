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郝龍斌拋兩岸新主張 港媒評國民黨問題嚴重

2020-02-01 12:35聯合報 記者李仲維/即時報導

參與國民黨主席補選的前副主席郝龍斌。聯合報系資料照片
參與國民黨主席補選的前副主席郝龍斌。聯合報系資料照片
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香港中評社今（1）日發表快評文章指出，參與國民黨主席補選的前副主席郝龍斌1月31日接受媒體專訪提及，如果大陸若沒善意，三通沒必要繼續下去，引關廣泛關注、討論與質疑。

文章指出，郝龍斌在媒體專訪中的談話，不僅反映他個人的認知、能力、格局、視野的局限，其實也反映國民黨面臨問題之嚴重性，以及未來台灣政治及兩岸關係發展面臨的問題與挑戰。

文章稱，首先，把國民黨敗選的主因歸咎於似是而非的「親中」，是嚴重的誤判，把自己最大的優勢（處理兩岸關係的能力）視為包袱，正是主要的競爭對手民進黨長期操作的結果，是民進黨樂見的發展。

其次，九二共識是兩岸的共識，而非只是國共兩黨的共識，不管國民黨如何檢討，或者叫不叫這個名稱，九二共識的一中內涵不可能改變。如果對兩岸同屬一中的論述都要改變、放棄，或者都沒有信心堅持，國民黨的發展堪慮。這也正是民進黨希望看到的。

其三，大陸在九二共識下已經階段性處理了國民黨所謂的善意問題，並且體現在大陸一系列對台方針政策之中，也反映在過去國民黨八年執政期間的兩岸關係發展之中。

文末強調，兩岸的通郵、通商、通航等，既是兩岸關係發展的歷史必然，也是兩岸民意的反映，不是哪一個人或哪一個黨想要就要、想不要就可以不要的。以此來恐嚇兩岸人民或恐嚇大陸，或者想以此來爭取黨內或台灣民意的支持，都是不現實、不可能、不可取的。

國民黨九二共識

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