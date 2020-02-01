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澳商指控詐欺 法院凍結王立強6500萬資產

2020-02-01 12:46聯合新聞網 綜合報導

王立強遭雪梨商人舒先生指控詐欺，遭澳洲法院凍結其澳洲名下資產。圖擷自Youtub...
王立強遭雪梨商人舒先生指控詐欺，遭澳洲法院凍結其澳洲名下資產。圖擷自Youtube
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去年聲稱曾為中共間諜的王立強，因他表示自己替中共負責香港的情報活動，以及影響台灣2018年九合一大選，該消息在2020大選期間也引起外界討論，但中國官方否認上述事件，並表示王立強就是位在逃的詐欺犯。而近期有位澳洲商人指控遭王立強詐騙數百萬澳幣，對此，澳洲新南威爾士州最高法院（NSW Supreme Court）下令凍結其在澳洲的325萬（新台幣約6500萬元）澳幣財產。

根據「雪梨晨鋒報」（The Sydney Morning Herald）報導，這位雪梨商人舒先生曾是澳工黨眾議員齊索斯威特（Matt Thistlethwaite）辦公室的職員，也曾為賴德市副市長周碩（Simon Zhou）工作，王立強遭舒先生指控，他說自己曾在去年9月時見過王立強，而對方向他表示自己目前正進行一項利潤高的生意，就是將高檔車從德國運回中國出售，希望他能贊助自己百萬澳幣，並願意用自己和妻子在上海共有的房產作為付款的擔保。

但上海公安局卻在事後告知舒先生，表示王立強夫妻從來就不是上海房產的所有人，並稱王立強出示給他們的所有權文件是偽造的，而舒先生得知後便向王立強索取300萬澳幣（新台幣約6097萬元），但對方至去年12月31日前都未給答覆，對此舒先生也表示中國警方已通知他會以詐騙的罪名起訴王立強夫妻。

澳洲新南威爾士州最高法院在上月24日發出緊急命令，暫時凍結王立強夫妻在澳洲的財產，並在昨日（上月31日）延長凍結命令，而王立強辯護律師沃森（Geoffrey Watson）表示他們並不反對繼續執行該命令，王立強夫妻目前被聯邦機構安置在安全的地方，沃森說「我不僅不知道他們在哪裡，也不允許我知道他們在哪裡」，對於法院要求王立強夫妻列出在澳洲的資產清單，沃森則回應他們的銀行帳戶少於2000澳幣（新台幣約4萬元）。

不過舒先生的律師麥格雷思（Garry McGrath）向法院表示，要求沃森提出「王立強夫妻遭聯邦機構安置」的證明，而全案則會在10日做初步聽證。

由於舒先生曾為賴德市副市長周碩工作，而周碩為澳洲流亡億萬富翁黃向墨的政治盟友，黃向墨曾遭澳洲政府認定與中國政府關係緊密，因此令人懷疑此事是否與中共當局有關，不過根據「澳洲新報」報導，舒先生否認其說法，並說到「這不是真的」。

王立強

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