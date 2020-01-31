美官員：陸片面改變兩岸現狀 美反對北京奪取台友邦

美國國防部負責東亞事務的副助理部長柯林克30日針對兩岸關係指出，中國大陸片面改變現狀，其限縮台灣國際空間、奪取台灣的外交夥伴的行為破壞了兩岸平衡，而美國將與理念相近國家一起協助恢復平衡。

柯林克並說，美方反對北京奪取台灣的國際夥伴，美國將盡力支持台灣加強參與國際。

柯林克（Heino Klinck）30日出席華府智庫「國家亞洲研究局」探討美中競爭關係的研討會，主持人問及台灣總統選舉後區域的安全情勢與兩岸關係；柯林克表示，樂見台灣再次舉行民主選舉，台灣是區域與世界的典範。

關於兩岸平衡，柯林克說，美國的政策是維持兩岸現狀，但現狀與平衡已經失衡，不僅軍事方面，還有中方利用經濟、政治脅迫限縮台灣的國際空間，破壞平衡；中方奪取台灣外交夥伴也破壞了平衡，而美國希望維持現狀，美國與理念相近國家可以協助恢復平衡，使相關各方都維持穩定，這就是美方將要做的。

媒體詢問柯林克，將採取哪些行動達到兩岸平衡，柯林克則回應，基於台灣關係法，美方盡力確保台灣具有自衛能力，台灣也需要做出其自衛所需的投資。

柯林克並說，國防部等機構都認為台灣應該擁有更多國際空間，因此美方將盡力支持加強台灣的參與能力，「我們反對北京奪取台灣的國際夥伴」，這是兩岸平衡的一部分。

柯林克表示，中國大陸對台軍事威脅增強、奪取台灣的國際盟友、利用經濟脅迫企圖影響台灣政府，這些行為都是片面改變現狀；美方致力於確保兩岸勢力平衡，以確保兩岸和區域穩定。