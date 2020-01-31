挺過SARS 台商捐物資抗疫情

浙江省杭州市西湖區古蕩街道嘉綠苑社區，社區工作者為一戶實行居家隔離的居民送去食物。 新華社 分享 facebook 春節剛剛放假，正在寧波家中張羅年貨的寧波水王生物科技公司總經理王浙蓉，接到了已回台灣過春節的董事長古漢傑的電話：「大陸疫情越來越嚴重了，我們的產品在2003年香港非典疫情防治隔離中有較好的效果。公司捐贈一批產品，幫助對抗疫情」。

中新社報導，王浙蓉一邊聯繫當地衛生部門，先後捐贈了114公升消毒液用於疫情防控第一線。與消毒液一起捐贈的，還有一份「關於任你洗健康潔淨元素用於隔離防治病毒感染的使用方法」。

古漢傑2003年曾赴香港一線參與防治非典，與香港醫療部門共同摸索出一套消毒液的使用方法。2003年非典期間，經由香港保良局推薦，「任你洗」潔淨元素作為消毒液用於隔離防控非典疫情，在2-3天之內，和其他手段並用，防治了疫情擴散。

17年後這場舉國「戰疫」中，時刻變化的疫情同樣牽動著台灣同胞的心。為發揮兩岸一家親精神，協助國人共度艱難時刻，杭州市台灣同胞投資企業協會號召在陸台灣人士，共同捐贈物資……。看到杭州台協的號召後，還在台灣過年的陳岩忠立即捐贈了其公司的48桶UC醫用消毒液原液近1000升。

「這些消毒液可稀釋10倍使用，用於機場、醫院、社區等公共場所消毒」。陳岩忠表示，該消毒液已經杭州市疾控中心專家認證，由衛健部門接收即投入使用。

有錢出錢，有力出力。浙江省海促會台商台企專委會主任委員、敏實集團有限公司董事會主席秦榮華說，目前集團已安排第一批專項資金60萬元（人民幣，下同），設法從日本採購10萬個醫用口罩等醫療物資捐贈給一線醫護人員使用。

杭州（台灣）水木清華校友會還發起善心·助心活動，目前已募集110餘萬元，將購買增強免疫力的保健食品空運給大陸同胞。其會長朱長生表示，台灣清華校友本著厚德載物的校訓，發揮人饑己饑、人溺己溺的力量，讓大陸同胞感受到來自海峽對岸的溫暖關懷。

此外，台北市寧波同鄉會向武漢市紅十字會捐贈10萬元，助當地民眾抗疫；台資企業寧波金慰電子董事長王森旺捐贈價值5萬元的口罩……馳援大陸。