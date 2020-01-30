武漢肺炎爆發 港男替妻子排7小時搶口罩罵林鄭是禍首

香港出現新型冠狀病毒確診9天後政府才局部封關，昨日港九及新界均有排隊搶購口罩的人龍，百佳的網購口罩昨午有19萬人輪候，有公立醫院護士表示近期院內一日內有20多盒口罩不翼而飛，醫院決定把口罩鎖起。在這些人龍中，有人為懷孕妻子每朝尋覓口罩銷售點，再出動排隊，慨嘆「做香港人真辛苦」，更埋怨特首林鄭月娥是罪魁禍首。

香港電台報導，政府發言人表示，已多管齊下積極增加整體口罩供應，並爭取可維持穩定供應，其中政府物流服務署積極在全球採購，近日已接觸10多個國家共140多個供應商，亦正與內地部門溝通，跟進口罩清關情況，加快物品抵港。

明報報導，前晚預告昨午有口罩供應的「阿布泰國生活百貨」，其多間分店昨晨均湧現逾百人的長龍，其中太古康怡分店，晨早8時多到場的陳先生領得21號籌，他說太太懷孕5個月，家中只餘30個口罩，很怕會用完，近日每天起即上網看哪裏有口罩賣，再撲出去排隊，慨嘆「做香港人真辛苦」，並指摘特首是罪魁禍首。陳先生站了近7小時，終如願買到口罩，但他並不興奮，「若似SARS（歷時）4個月，我要24盒才夠」。

昨早9時許到該店外排隊的關小姐說，一家四口只剩數個口罩，「買不到就等死吧，唯有完全唔出街，生命重要過一切」，又斥責「政府不封關真是垃圾」。抱著3歲兒子的張太昨晨10時許到場已領不到籌，她既氣憤又不知所措，認為政府應向市民派口罩。

據報導，有拒絕透露姓名的公立醫院護士稱，有拒絕透露姓名的公院護士透露，醫院內每個病房都會有一批口罩，平均每日消耗3至4盒，但近日曾在幾小時內不見了20多盒口罩。她估計有自私的員工大批拿走口罩。她說，院方有見及此，決定把口罩鎖起來，但未清楚具體如何實施。