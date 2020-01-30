武漢肺炎擴散未封關 港醫院3200名員工擬集體罷工 圖／新華網 分享 facebook

抗議政府未全面封關，公立醫院醫護醞釀罷工，工會稱2月3日（下周一）罷工已獲約3200人響應，律敦治醫院有醫生向醫管局高層發信要求封關，不能任由「政府請客，醫護埋單」；醫管局消息稱已向政府反映員工的封關訴求，但非醫管局能決定。此外，包括博愛醫院、東區醫院及瑪嘉烈醫院3間公院昨日有90名護士告病假，最少6台手術延期。

據明報報導，律敦治醫院醫生翁梓銳昨去信醫管局行政總裁高拔陞，以「請不要把我們的性命賠作政府的無能及政治籌碼」為題，促管理層向港府反映要求立即全面關閉所有中國客入境通道，若無回應訴求，律敦治醫護不排除參與工業行動。據悉，已有一定數目醫生會響應，但強調「醫護是最不希望罷工的一群，很想照顧病人，罷工作為手段促請政府為香港做必要的措施，不要將香港成為疫區」。

港大微生物學系講座教授袁國勇認為，醫護倡罷工不是「怕死」，而是知道內科病房已經飽和，若不阻疫症在港蔓延，醫療系統無法承擔。港大感染及傳染病中心總監何栢良亦稱，數百名醫生辭職不是沒可能，結果會比罷工更「大鑊（嚴重）」。

倘群組爆發 「可能不止200萬人上街」

據報導，何栢良還表示若確診者發燒後無戴口罩，有可能傳播病毒，「但現在最高風險不是這兩個病人，而是政府不作為，沒叫警察送湖北人離境」，建議應安排境內湖北人隔離或離境，並全面封關，「若再不做，可能明日睡醒不止多兩宗，可能有群組爆發」。他認為，若新病毒進入社區，「有酒店爆發，或又有一個屋苑像淘大般爆發，一至兩周可以有幾百人入院，醫院會」，結果可能「不止200萬人上街」。