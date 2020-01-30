美通過西藏支援法 陸痛批向「藏獨」發錯誤訊號

美眾院通過「西藏支援法」， 陸外交部發言人華春瑩強烈批評干涉內政。 取自陸外交部 分享 facebook

針對美國聯邦眾議院當地時間28日通過「西藏政策及支援法案」，中國外交部稍早以發言人華春瑩的名義回應，表示此舉嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，向「藏獨」勢力發出嚴重錯誤訊號。中方對此表示強烈憤慨、堅決反對。

「西藏政策及支援法案」旨在確保藏人宗教自由，強調達賴喇嘛轉世或繼任決定權完全屬於藏傳佛教，如果中國官員干涉將面臨美方制裁。

華春瑩表示，涉藏問題不是民族問題和宗教問題，也不是人權問題，而是涉及中國主權和領土完整的重大原則問題。中國敦促美方客觀看待西藏經濟社會發展成就，充分認清涉藏問題的高度敏感性，立即糾正錯誤，停止利用涉藏問題干涉中國內政，多做有利於中美互信與合作的事，而不是相反。

華春瑩指出，「西藏自古以來就是中國領土。西藏事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉」。過去60多年來，西藏經濟社會文化生態等各領域都取得了歷史性發展變化。

對於現今西藏的狀況，華春瑩表示，西藏經濟持續健康發展，社會大局和諧穩定，各族人民團結互助，宗教和睦佛事和順，文化繁榮發展，生態環境良好，人民生活不斷改善。

他並說，「西藏各族人民衷心擁護中國政府和西藏自治區政府的各項政策，正在同全國人民一道，為全面建成小康社會而努力奮鬥」。近年來，國際社會越來越瞭解西藏的真實情況，也越來越理解支持大陸的涉藏政策。