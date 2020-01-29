李克強召開疫情領導小組會議 要求加快疫苗研製進度

大陸國務院總理李克強。新華社 分享 facebook

大陸國務院總理、中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組組長李克強29日主持召開領導小組會議，進一步研究疫情防控形勢。會議強調，當前疫情防控要系統周密、抓準關鍵。加快疫苗研製進度，對研究表明有一定效果的藥物抓緊審批投入臨床使用。全力救治患者，努力降低死亡率。

中新社報導，會議要求精準施策遏制疫情傳播，建立有效協同的省際間聯防聯動機制。。各地要提高分散接診、集中收治能力，將重症病例集中到綜合力量最強的醫院，或派出重症醫學專家赴定點醫院全天候值守。

會議指出，要全力做好醫療防控物資保障，科學優化重點物資配置和使用範圍。各地要迅速組織醫用防護服、口罩、醫用護目鏡、負壓救護車、相關藥品等生產企業復工復產，研究實施稅收、金融等支持政策。指導物流企業包括電商平台做好投放等工作。多措並舉穩定市場物價，依法嚴厲打擊囤積居奇、哄抬物價等行為。

會議還表示，要切實做好節後人員返程疫情防控工作。進行錯峰疏導，指導有關單位允許來自疫情高發地區人員、非緊迫工作崗位人員適當延期返程，對高風險人群延長居家留觀時間或實行居家網上辦公。落實落細交通工具、場站碼頭的通風、消毒、測溫等措施。湖北等疫情相對嚴重省市可依法經國務院批准，採取適當推遲開工開業開課等必要措施。妥善解決境外滯留遊客返回問題。

會議要求，國務院聯防聯控機制要在中央應對疫情工作領導小組的領導下，完善每日例會制度，會商研究疫情發展趨勢，指導督促地方加強防控工作，建立疫情防控物資全國統一調度制度，及時協調解決防控工作中遇到的緊迫問題，及時協調調度防控所需醫護人員、醫用物資和居民生活必需品等，統籌增加相關物資進口，確保防控工作有力有序、科學周密推進。