親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

中國一天生產2000萬副口罩 為什麼還是買不到？

美眾院通過涉藏法案 陸外交部：向「藏獨」發錯誤訊號

2020-01-29 16:50聯合報 記者呂佳蓉／即時報導

大陸外交部發言人華春瑩。圖取自大陸外交部網站
大陸外交部發言人華春瑩。圖取自大陸外交部網站
分享

針對美國聯邦眾議院當地時間28日通過「西藏政策及支援法案」，大陸外交部稍早以發言人華春瑩的名義回應，表示此舉嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，向「藏獨」勢力發出嚴重錯誤訊號。陸方對此表示強烈憤慨、堅決反對。

「西藏政策及支援法案」旨在確保藏人宗教自由，強調達賴喇嘛轉世或繼任決定權完全屬於藏傳佛教，如果大陸官員干涉將面臨美方制裁。

華春瑩表示，涉藏問題不是民族問題和宗教問題，也不是人權問題，而是涉及中國主權和領土完整的重大原則問題。大陸敦促美方客觀看待西藏經濟社會發展成就，充分認清涉藏問題的高度敏感性，立即糾正錯誤，停止利用涉藏問題干涉中國內政，多做有利於中美互信與合作的事，而不是相反。

華春瑩指出，「西藏自古以來就是中國領土。西藏事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉」。過去60多年來，西藏經濟社會文化生態等各領域都取得了歷史性發展變化。

對於現今西藏的狀況，華春瑩表示，西藏經濟持續健康發展，社會大局和諧穩定，各族人民團結互助，宗教和睦佛事和順，文化繁榮發展，生態環境良好，人民生活不斷改善。

他並說，「西藏各族人民衷心擁護中國政府和西藏自治區政府的各項政策，正在同全國人民一道，為全面建成小康社會而努力奮鬥」。近年來，國際社會越來越瞭解西藏的真實情況，也越來越理解支持大陸的涉藏政策。

西藏華春瑩藏獨達賴喇嘛中共

延伸閱讀

武漢肺炎美國撤館撤僑 中：提供必要協助和便利

武漢肺炎嚴峻 美包機撤僑需自費

美國駐武漢總領館人員撤離 陸外交部：將協助

中美第一階段協議有影 北京：符合兩國利益

相關新聞

協助武漢台人 兩岸口水戰

2020-01-29 00:41

防疫退居二線？習近平：我一直在親自指揮

2020-01-28 22:45

習近平會見世衛組織總幹事 稱陸方公開、透明、負責

2020-01-28 22:40

習近平：始終公開透明向國內外發布疫情

2020-01-28 21:18

武漢肺炎疫情嚴峻 中共要黨員堅定站在第一線

2020-01-28 20:58

香港炸彈案頻發 最新在深圳灣口岸

2020-01-28 16:45

中共：美艦大年初一擅闖南海島礁遭警告驅離

2020-01-28 15:59

預防武漢肺炎擴散 港公務員春節後留家中工作

2020-01-28 14:30

武漢肺炎威脅…香港要求封關聲音日高 政府面臨抉擇

2020-01-28 11:23

網傳暫發港澳居民入台證 陸委會：絕非事實

2020-01-28 11:22

德官員籲港府成立委員會 調查警察暴力

2020-01-28 11:04

比照SARS集中醫治 武漢擬6天建千床醫療站

2020-01-23 23:44

南韓官方證實 女子發病與武漢肺炎無關

2020-01-11 14:43

反送中抗爭 導致22%港人出現疑似憂鬱症等情緒問題

2020-01-10 08:57

香港下午「反水貨遊行」 發起人盼不會出現衝突

2020-01-05 12:25

中美達成第一階段經貿協議

2019-12-13 23:14

林鄭月娥周六赴北京述職 匯報過去一年工作

2019-12-10 17:59

香港一中學發現兩遙控土製炸彈 重10公斤可致傷亡

2019-12-10 10:45

反送中半年近六千人被捕 港警未回應使用彈藥數量

2019-12-09 14:27

港府：遊行顯示享有示威自由 冀深層次對話尋出路

2019-12-08 22:07

因反送中「國歌」進榜「叱咤樂壇流行榜」頒獎取消

2019-12-05 09:15

學者：陳明通強化中華民國在台灣的現實

2018-07-19 13:41
看更多

熱門文章

廣東、江蘇、上海均下令 企業2月10日起才能復工

2020-01-28 19:22

【武漢肺炎】北京小黃司機超強裝備開工 背後原因贏掌聲

2020-01-28 18:28

習近平：始終公開透明向國內外發布疫情

2020-01-28 21:18

重罰1322萬！北京一藥房3M口罩一個竟賣375元

2020-01-29 11:10

武漢肺炎衝擊…港股開紅盤重挫848點 航空股大跌

2020-01-29 10:10

防疫退居二線？習近平：我一直在親自指揮

2020-01-28 22:45

【武漢肺炎】大陸藥房3M口罩賣35元一個 顧客嫌貴職員打人被重罰

2020-01-28 22:43

武漢肺炎疫情影響 星巴克已關閉逾半中國分店

2020-01-29 07:37

疫情蔓延下辦喜宴 熱菜都沒上就被鎮黨委書記喊卡

2020-01-29 13:31

台商鼠年營運 面臨三挑戰

2020-01-29 00:39

習近平會見世衛組織總幹事 稱陸方公開、透明、負責

2020-01-28 22:40

協助武漢台人 兩岸口水戰

2020-01-29 00:41

武漢肺炎疫情嚴峻 中共要黨員堅定站在第一線

2020-01-28 20:58

疫情衝擊 春節黃金周黯淡

2020-01-29 00:40

陸海上風電 引爆裝機潮

2020-01-29 00:38

陸股ETF可能淪重災區

2020-01-28 22:23

去美化效應 仍有龐大商機

2020-01-29 00:39

陸首季GDP成長 恐遭拖累1個百分點

2020-01-28 22:25

人行預告 2月3日開市將會確保市場流動性

2020-01-28 18:39

增值稅率降 供應鏈將洗牌

2020-01-29 00:39

永冠搶商機 計劃大擴產

2020-01-29 00:39

武漢工廠停工 富士康：不影響蘋果訂單

2020-01-29 16:07

因應武漢肺炎疫情 豐田汽車暫停中國大陸生產至2月9日

2020-01-29 14:43

武漢肺炎「口罩難求」！大陸各省掀搶購潮 店家一個賣500元

2020-01-29 16:01

網友發文稱「寧疫情死千人不願Kobe死」下場GG了

2020-01-29 16:14

中國富豪和你想的不一樣 做慈善專業不低調

2020-01-28 21:23

A股延至2月3日開市

2020-01-28 22:22

陸股／疫情衝擊 A股力求穩

2020-01-29 13:44

身患漸凍症、妻子被感染 暖醫仍堅守抗疫最前線

2020-01-29 15:44

北京實體書店數字回暖 但難題待解

2020-01-28 21:24

美眾院通過涉藏法案 陸外交部：向「藏獨」發錯誤訊號

2020-01-29 16:50

舉報武漢歸鄉不登記 石家莊懸賞千元「舉報有獎」

2020-01-29 15:54

「希望你染上中國病毒」 男童在義大利比賽遭辱罵

2020-01-29 16:21

大陸最高法院為揭疫8人緩頰 武漢警方稱僅批評教育

2020-01-29 16:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top