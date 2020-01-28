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防疫退居二線？習近平：我一直在親自指揮

2020-01-28 22:45聯合報 記者林則宏／即時報導

應對此次武漢肺炎疫情危機，北京特別成立「中共中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組」。該小組26日首度召開會議，小組長竟是李克強而非中共中央總書記習近平，引發外界諸多揣測。似乎是為駁斥外界謠言，習近平28日在會見世界衛生組織總幹事譚德塞時強調，「對於這一次的疫情防控工作，我一直是在親自指揮、親自部署。」

對於李克強出任中共中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組組長，法國國際廣播電台中文網就表示，習近平掌權後，幾乎兼任了中共所有重要小組的組長，但這個有關抗擊武漢肺炎的小組長，卻落在李克強肩上。

隨著武漢肺炎疫情日趨嚴峻，中共中央政治局常務委員會極其罕見地在大年初一召開會議，並決定設立這個新的工作領導小組。

法國國際廣播電台指出，習近平說，「一定要打贏疫情防控阻擊戰」，李克強就是在這種情況下領了「軍令狀」的，大概是「只能贏不能輸」的意思。

習近平還要求中共官員們「堅守崗位，靠前指揮」、「守土有責、守土盡責」。法國國際廣播電台稱，有個閃失，習核心會找他們一個個算帳，「而作為掌握了所有權力的領導人，儘管耽誤了良機，致使疫情嚴重泛濫，仍然高高在上，不會承負任何責任」。

根據大陸中央電視台報導，習近平28日在人民大會堂會見譚德塞時表示，「對於中國人民來說，我們現在正在進行著一場嚴肅的的鬥爭」。

習近平說，「中國政府是高度重視，因為政府的宗旨就是，把人民的生命安全、身體健康放在最高位置上。所以對於這一次的疫情防控工作，我一直是在親自指揮、親自部署，我相信，只要我們堅定信心、同舟共濟、科學防治、精準施策，我們一定會戰勝這一次的疫情。」

但新華社隨後的報導則是，「習近平強調，當前中國人民正在與新型冠狀病毒感染肺炎疫情進行嚴肅的鬥爭。人民群眾生命安全和身體健康始終是第一位的，疫情防控是當前最重要的工作。我在中國農曆新年第一天主持召開中共中央政治局常務委員會會議，對加強疫情防控作出了全面部署，成立了中央應對疫情工作領導小組，統一領導，統一指揮，分類指導各地做好疫情防控工作。」

此次疫情失控已經引發大陸不少民怨。新華社報導，大陸公安部長趙克志28日在全國公安機關視訊會議上要求公安機關，要依法打擊各類借機造謠滋事、惡意汙蔑攻擊的不法行為。提升政治站位，堅決維護社會大局穩定。

大陸國家主席習近平28日在北京人民大會堂會見世界衛生組織總幹事譚德塞。（新華社）
大陸國家主席習近平28日在北京人民大會堂會見世界衛生組織總幹事譚德塞。（新華社）
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疫情武漢肺炎習近平

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