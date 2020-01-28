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習近平會見世衛組織總幹事 稱陸方公開、透明、負責

2020-01-28 22:40聯合報 記者呂佳蓉/即時報導

大陸國家主席習近今日在北京會見世界衛生組織總幹事譚德塞。習近平表示，大陸政府始終本著公開、透明、負責任的態度及時向國內外發佈疫情資訊，積極回應各方關切，加強與國際社會合作。譚德塞則大力讚賞習近平與大陸政府，並說世衛組織堅持以科學和事實為依據作出判斷，反對過度反應和不實之辭。

據央視今日晚間發布的新聞稿，習近平在會面中強調，他在大年初一主持召開中共中央政治局常務委員會會議，對加強疫情防控做出了全面部署，成立了中央應對疫情工作領導小組，統一領導，統一指揮，分類指導各地做好疫情防控工作。

習近平指出，世界衛生組織在協調全球衛生事務方面發揮著重要作用，陸方高度重視同世界衛生組織的合作。陸方歡迎世界衛生組織參與本次疫情防控工作，世界衛生組織專家已赴武漢進行實地考察。陸方願同世界衛生組織和國際社會一道，共同維護好地區和全球的公共衛生安全。相信世界衛生組織和國際社會能夠客觀公正、冷靜理性地評估疫情。

習近平之後還強調，在中共的領導下，能夠發揮中國特色社會主義制度的優勢，完全有信心、有能力打贏這場疫情防控阻擊戰。

譚德塞則表示，在疫情面前，大陸政府展現出堅定的政治決心，採取了及時有力的舉措，「令世人敬佩」，並誇讚習近平稱習親自指揮、親自部署，展示出卓越的領導力。

他接著說，陸方公開透明發佈資訊，用創紀錄短的時間甄別出病原體，及時主動同世界衛生組織和其他國家分享有關病毒基因序列。陸方採取的措施不僅是在保護中國人民，也是在保護世界人民，「我們對此表示誠摯感謝」。

他並說，「中方行動速度之快、規模之大，世所罕見，展現出中國速度、中國規模、中國效率，我們對此表示高度讚賞。這是中國制度的優勢，有關經驗值得其他國家借鑒。」

譚德塞指出，他相信大陸採取的措施將有效控制並最終戰勝疫情。世界衛生組織堅定支持大陸抗擊疫情採取的舉措，願同陸方加強溝通和合作，提供一切必要協助。世界衛生組織高度讚賞大陸在全球衛生事業中發揮的重要作用和作出的重要貢獻，願同陸方繼續開展戰略合作。

大陸國家主席習近平。圖/取自人民網
大陸國家主席習近平。圖/取自人民網
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疫情習近平

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