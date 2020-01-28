習近平會見世衛組織總幹事 稱陸方公開、透明、負責

大陸國家主席習近今日在北京會見世界衛生組織總幹事譚德塞。習近平表示，大陸政府始終本著公開、透明、負責任的態度及時向國內外發佈疫情資訊，積極回應各方關切，加強與國際社會合作。譚德塞則大力讚賞習近平與大陸政府，並說世衛組織堅持以科學和事實為依據作出判斷，反對過度反應和不實之辭。

據央視今日晚間發布的新聞稿，習近平在會面中強調，他在大年初一主持召開中共中央政治局常務委員會會議，對加強疫情防控做出了全面部署，成立了中央應對疫情工作領導小組，統一領導，統一指揮，分類指導各地做好疫情防控工作。

習近平指出，世界衛生組織在協調全球衛生事務方面發揮著重要作用，陸方高度重視同世界衛生組織的合作。陸方歡迎世界衛生組織參與本次疫情防控工作，世界衛生組織專家已赴武漢進行實地考察。陸方願同世界衛生組織和國際社會一道，共同維護好地區和全球的公共衛生安全。相信世界衛生組織和國際社會能夠客觀公正、冷靜理性地評估疫情。

習近平之後還強調，在中共的領導下，能夠發揮中國特色社會主義制度的優勢，完全有信心、有能力打贏這場疫情防控阻擊戰。

譚德塞則表示，在疫情面前，大陸政府展現出堅定的政治決心，採取了及時有力的舉措，「令世人敬佩」，並誇讚習近平稱習親自指揮、親自部署，展示出卓越的領導力。

他接著說，陸方公開透明發佈資訊，用創紀錄短的時間甄別出病原體，及時主動同世界衛生組織和其他國家分享有關病毒基因序列。陸方採取的措施不僅是在保護中國人民，也是在保護世界人民，「我們對此表示誠摯感謝」。

他並說，「中方行動速度之快、規模之大，世所罕見，展現出中國速度、中國規模、中國效率，我們對此表示高度讚賞。這是中國制度的優勢，有關經驗值得其他國家借鑒。」