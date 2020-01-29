協助武漢台人 兩岸口水戰

武漢肺炎疫情持續蔓延中，但兩岸對於如何協助滯留當地的台灣民眾，卻依然持續展開口水戰。陸委會昨（28）日晚間表示，大陸國台辦所謂在湖北的台灣民眾得到妥善照顧，與實際情況並不相符。

陸委會強調，我方早先已透過兩岸既有管道，向陸方表達應妥善照顧我方人員，也透過多種管道向陸方探詢可能的處理方式。

目前約300名台灣人仍滯留武漢。陸委會與海基會日前均表示，已就各種管道與對岸協調，包括與海協會協商，盼以包機形式將滯留武漢的民眾接回台灣。

對此，大陸國台辦昨日以發言人馬曉光的名義回應指出，海協會27日下午6時收到海基會來函，但近日台灣媒體有關報導及台灣有人員聲稱「已就各種管道與對岸協調，包括與海協會溝通協商」，國台辦稱這與事實不符。

馬曉光表示，新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發生以來，在湖北的台胞得到妥善照顧。據湖北台辦了解，截至本月27日下午，沒有發現台胞染病。湖北省台辦、武漢市台辦將繼續根據防疫需要，對在湖北的台胞予以關心和照顧，及時解決他們遇到的困難。

馬曉光還說，在這次疫情防控工作中，大陸方面一開始就本著高度重視兩岸同胞健康福祉的精神，與台灣有關方面保持溝通，安排台灣專家來武漢考察，並一直及時通報訊息、提供資料，接下來會繼續保持這種溝通協調。

但陸委會指出，春節這段期間，海基會緊急服務專線與陸委會的值班電話，陸續累計接到158餘通電話，反映本人或家人親友滯留湖北無法返回。這些滯留當地的國人，很多係因短期性質的出差、旅遊等原因到當地，並非在那裡長期經商，現在滯留無法返回，陸續出現藥品缺乏及衛生醫療環境堪慮等問題。

陸委會認為，從這些反映電話來看，陸方所謂在湖北的台灣民眾得到妥善照顧，顯然與實際情況並未相符，呼籲陸方真切關心這些民眾的健康權益。