武漢肺炎疫情嚴峻 中共要黨員堅定站在第一線

武漢肺炎疫情日益嚴峻，中共中央近來印發「關於加強黨的領導、為打贏疫情防控阻擊戰提供堅強政治保證的通知」（下稱「通知」），通知要求各級黨委、黨組要鼓勵黨員、幹部要在疫情防控中挺身而出，堅定站在疫情防控第一線。

據新華社晚間報導，該則通知首先指出，在武漢肺炎爆發以來，中共中央總書記習近平高度重視，作出一系列重要指示，多次主持召開會議，對疫情防控工作進行研究部署，提出明確要求。27日習近平針對各級黨組織、黨員與幹部要在打贏疫情防控阻擊戰中發揮積極作用做出重要指示。

通知接著指出，面對疫情加快蔓延的嚴重形勢，黨員要把打贏疫情防控阻擊戰作為當前的重大政治任務，把投身防控疫情第一線作為踐行初心使命、體現責任擔當的試金石和磨刀石，把黨的政治優勢、組織優勢、密切聯繫群眾優勢轉化為疫情防控的強大政治優勢，確保中共中央重大決策部署貫徹落實，讓中共黨旗在防控疫情鬥爭第一線高高飄揚。

通知接著說，各級黨委（黨組）要激勵引導廣大黨員、幹部。對表現突出的，要表揚表彰、大膽使用；對不敢擔當、作風飄浮、落實不力的，甚至弄虛作假、失職瀆職的，要嚴肅問責。各級組織部門、紀檢監察部門要在各級黨委領導下，積極主動履職，有效發揮作用。

通知表示，各級黨委（黨組）要充分發揮基層黨組織戰鬥堡壘作用和共產黨員先鋒模範作用，把基層黨組織和廣大黨員全面動員起來，發揚不畏艱險、無私奉獻的精神，堅定站在疫情防控第一線，做到哪裡任務險重哪裡就有黨組織堅強有力的工作、哪裡就有黨員當先鋒作表率。

通知最後指出，各級黨委（黨組）動員黨組織和廣大黨員、幹部在防控疫情鬥爭中發揮作用的情況，要及時報告黨中央。