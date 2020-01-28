武漢肺炎疫情嚴峻 中共要黨員堅定站在第一線
武漢肺炎疫情日益嚴峻，中共中央近來印發「關於加強黨的領導、為打贏疫情防控阻擊戰提供堅強政治保證的通知」（下稱「通知」），通知要求各級黨委、黨組要鼓勵黨員、幹部要在疫情防控中挺身而出，堅定站在疫情防控第一線。
據新華社晚間報導，該則通知首先指出，在武漢肺炎爆發以來，中共中央總書記習近平高度重視，作出一系列重要指示，多次主持召開會議，對疫情防控工作進行研究部署，提出明確要求。27日習近平針對各級黨組織、黨員與幹部要在打贏疫情防控阻擊戰中發揮積極作用做出重要指示。
通知接著指出，面對疫情加快蔓延的嚴重形勢，黨員要把打贏疫情防控阻擊戰作為當前的重大政治任務，把投身防控疫情第一線作為踐行初心使命、體現責任擔當的試金石和磨刀石，把黨的政治優勢、組織優勢、密切聯繫群眾優勢轉化為疫情防控的強大政治優勢，確保中共中央重大決策部署貫徹落實，讓中共黨旗在防控疫情鬥爭第一線高高飄揚。
通知接著說，各級黨委（黨組）要激勵引導廣大黨員、幹部。對表現突出的，要表揚表彰、大膽使用；對不敢擔當、作風飄浮、落實不力的，甚至弄虛作假、失職瀆職的，要嚴肅問責。各級組織部門、紀檢監察部門要在各級黨委領導下，積極主動履職，有效發揮作用。
通知表示，各級黨委（黨組）要充分發揮基層黨組織戰鬥堡壘作用和共產黨員先鋒模範作用，把基層黨組織和廣大黨員全面動員起來，發揚不畏艱險、無私奉獻的精神，堅定站在疫情防控第一線，做到哪裡任務險重哪裡就有黨組織堅強有力的工作、哪裡就有黨員當先鋒作表率。
通知最後指出，各級黨委（黨組）動員黨組織和廣大黨員、幹部在防控疫情鬥爭中發揮作用的情況，要及時報告黨中央。
近來中共當局成立中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組，並由大陸國務院總理李克強擔任小組組長，李克強27日並赴武漢考察。外媒認為，習近平罕見地讓李克強掛帥抗疫情。
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