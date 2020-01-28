香港宣布 停發陸客個人遊到港簽注 關閉西九高鐵站

香港行政長官林鄭月娥宣布，為控制疫情，將大幅減少陸港兩地人流來往。她已取得中共中央同意，將停發大陸個人遊到港簽注。此外，高鐵西九站、紅磡站、沙頭角及文錦道的客運通關，將於30日零時起關閉，高鐵及紅磡的城際列車班次也會暫停。往返陸港兩地的航班將減半；海運方面，客運碼頭的跨境渡輪服務暫停，並將減少港珠澳大橋金巴及沙頭角的跨境巴士班次。

據香港電台報導，林鄭月娥28日下午4時半舉行記者會宣布上述防控措施。她表示，控制武漢肺炎疫情要從源頭做起。以去年12月數字為例，個人遊佔陸客入境香港人數的一半，早前大陸已經減少旅行團赴港，這些旅行團佔整體入境人士約20%多，現在只剩下一些因商務，探親等目的訪港的大陸人士。

林鄭月娥同時呼籲，目前還在大陸的港人盡快返回香港。如果條件許可，返港後的14日內應留在家中，若需要外出也應戴上口罩。她並籲請港人不要在這段時間到有疫情的地方，否則恐將製造感染風險。

林鄭月娥說，截至27日為止，透過香港5個駐大陸的經貿辦，共收到107宗港人求助，涉及約200人，全部與湖北省有關，當中沒有學生。