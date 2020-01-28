大陸外長王毅稱：中國有能力、有資源戰勝武漢肺炎

大陸外長王毅28日在北京會見WHO總幹事譚德塞。（中新社） 分享 facebook

據中新社報導，大陸國國務委員兼外交部長王毅28日在北京會見世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）時表示，中國完全有能力、有信心、也有資源早日戰勝武漢肺炎疫情。。

報導稱，譚德塞表示，武漢新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發生後，中國在創紀錄短的時間內甄別出病原體並同世界衛生組織和其他國家分享病毒全基因序列信息。

譚德塞說，大陸國家主席習近平和中國政府高度重視疫情防控防治，迅速採取一系列有力措施阻止疫情蔓延。「中國體制之有力和中國舉措之有效世所罕見，令人敬佩」。

「世界衛生組織和國際社會高度贊賞並充分肯定中國政府採取的果斷措施，感謝中方為阻止疫情蔓延所做的巨大努力。世界衛生組織希望同中方加強合作，願根據中方需要為中方提供一切必要協助。」

王毅對譚德塞的說法「「表示贊賞」。王毅稱，譚德塞此時來到中國訪問，不僅體現了對中國的支持，也為中國同世界衛生組織加強合作提供了動力。相信通過此行，他將能親身體會到中國政府和人民抗擊疫情的堅定決心和意志。

王毅並強調，「我們有以習近平同志為核心的黨中央堅強領導，有社會主義制度的強大優勢，有當年應對『非典』（SARS）疫情的有益經驗，此次我們抗擊疫情態度更堅決，措施更有力，行動更迅速，動員更廣泛。我們完全有能力、有信心、也有資源早日戰勝這場疫情。」

王毅表示，中方也願繼續本著公開透明態度與國際社會尤其是世衛組織加強合作，為國際公共衛生事業作出努力。