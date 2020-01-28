湖北省列紅色旅遊警示區 其他省市為橙色警示區

陸委會發言人邱垂正。（中評社） 分享 facebook

大陸委員會依照中央流行疫情指揮中心的決定，即日起調升中國大陸湖北省的旅遊警示燈號為「紅色」，建議民眾不宜前往；中國大陸其他省市區（不含港澳）旅遊警示燈號為「橙色」，建議民眾應避免非必要旅行。

陸委會下午發新聞稿表示，鑒於中國大陸2019新型冠狀病毒肺炎疫情擴大，各地持續出現病例且急遽增加，疫情嚴峻；且WHO已表示該病毒具人傳人能力，感染風險增加，中央流行疫情指揮中心於今(28)日將旅遊疫情建議第三級警告(Warning)範圍擴大至中國大陸(不含港澳)。陸委會指出，依據陸方通報資料，中國大陸截至2020年1月27日累計確診4,515例新型冠狀病毒感染之肺炎病例，其中976例重症，106例死亡，30個省市區已有確診或疑似病例，且病例數快速攀升，旅遊風險持續升高，有必要將相關區域列為「橙色」警示。

此外，湖北省的疫情最為嚴重，台灣確診案例均有武漢旅遊史或居住史，且該省持續進行相關管制措施，民眾至當地旅遊有高度風險，因此，提升湖北省為「紅色」警示，建議民眾不要前往。

為因應疫情升高，中央流行疫情指揮中心持續統籌各項防疫工作，陸委會呼籲，國人應全力配合整體防疫政策及各項防治措施，以降低疫病的衝擊。有關疫情最新資訊可參閱疾管署網站，或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。