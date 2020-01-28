武漢肺炎威脅…香港要求封關聲音日高 政府面臨抉擇

憂慮武漢肺炎擴散，香港各方要求政府關閉出入境口岸的聲音愈來愈大。 美聯社 分享 facebook

面對中國大陸武漢市新型冠狀病毒肺炎日益擴散，香港各方要求政府關閉出入境口岸的聲音愈來愈大，令政府面臨抉擇。

中文大學醫學院昨天促請港府針對新型肺炎病毒跨境傳播的風險，把入境限制措施從湖北省擴大至大陸以外其他擴散疫區。

中大醫學院方面指出，未來一至兩星期是疫情發展的關鍵時刻，特別是香港鄰近地區出現社區爆發，難免會有病毒帶菌者進入香港，大大增加跨境傳播風險。

院方建議把限制入境的範圍進一步擴大至湖北省以外其他疫症擴散區，同時加強強制檢疫及醫學監察等。

院方指出，明白收緊入境政策涉及多種考慮，也會對社會經濟及民生帶來不同程度的影響，但防疫工作「宜早不宜遲，宜緊不寬」，政府要果斷並迅速行動。

中國全國人民代表大會港區代表田北辰今早也指出，全面封關的考慮迫在眉睫，早點實施可以減低疫情的衝擊。

他在電台節目上說，封關肯定會影響經濟活動，尤其本地零售店業務已因「反送中」運動的衝擊而慘不忍睹，如果全面封關，業務將會更加慘淡。

但他認為，幾個月之後，待事件過去，市場「便會一片光明」。

田北辰並說，目前有100多名港人滯留武漢，大部分是學生，不明白政府為何不安排包機接他們回港。

對於是否應封關，港府官員及醫學專家曾指出，封關不一定有效，防疫措施不應有政治考慮。

香港至今有8宗武漢新型冠狀病毒確診病例，全部由大陸方面輸入，另有110人接受隔離觀察。

武漢不明肺炎爆發後，港府已限制湖北民眾入境，同時要求入境港人填報過去14天是否到過湖北。在各個入境口岸，政府也設立了體溫監測等程序。