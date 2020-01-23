林鄭：習近平3度保證 不收緊對港管治

香港特首林鄭月娥22日在瑞士達沃斯受訪表示，國家主席習近平曾經三次作出保證，不會以香港的示威情況為由，收緊對香港的管治。

香港電台、中通社報導，正在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會的林鄭接受彭博資訊社專訪。她反駁外界猜測習近平會因香港的示威，藉此收緊對香港管治的說法。

林鄭說，這些猜測都不真確，北京清晰強調希望香港成功落實一國兩制及高度自治。過去幾個月，在三個與習近平會面的場合中，對方都很清晰地告訴她北京的有關立場。

至於過去一直有傳言，北京可能會撤換林鄭月娥，她在專訪中說，堅持不會辭職，會謹守崗位應對目前狀況。

另外，林鄭向國際投資者保證，雖然香港過去幾個月面對前所未有及暴力升級的示威活動，但香港作為亞洲金融中心地位仍穩定。她表示，對穆迪調低香港信貸評級感到非常失望，而更令人失望的是穆迪誤指香港的體制與治理能力薄弱，其實經過七個月的社會動盪，已證明香港的體制及治理具有韌性。

林鄭與新加坡總理李顯龍會面期間表示，香港在去年經歷了前所未有的挑戰，但香港的根基依然穩固，有信心香港可以克服當前困難。她強調港府在處理是次社會動盪時一直堅持三個原則，分別是堅守「一國兩制」方針和維護《基本法》；尊重和維護法治；以及保護香港的制度優勢。