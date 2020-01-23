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林鄭：習近平3度保證 不收緊對港管治

2020-01-23 00:00聯合報 記者羅印冲／綜合報導

香港特首林鄭月娥在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會。（中新社）
香港特首林鄭月娥在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會。（中新社）
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香港特首林鄭月娥昨在瑞士達沃斯受訪表示，大陸國家主席習近平曾經三次作出保證，不會以香港的示威情況為由，收緊對香港的管治。

據香港電台和香港中通社報導，正在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會的林鄭月娥接受彭博新聞專訪。她反駁外界猜測習近平會因香港的示威，藉此收緊對香港管治的說法。

林鄭月娥說，這些猜測都是不真確，北京清晰強調希望香港成功落實一國兩制及高度自治。過去幾個月，在三個與習近平會面的場合中，對方都很清晰地告訴她北京的有關立場。

至於過去一直有傳言，北京可能會撤換林鄭月娥，林鄭月娥在專訪中說，堅持不會辭職，會謹守崗位應對目前狀況。

另外，林鄭向國際投資者保證，雖然香港過去幾個月面對前所未有及暴力升級的示威活動，但香港作為亞洲金融中心地位仍保持穩定。她表示，對穆迪調低香港信貸評級感到非常失望，而更令人失望的是穆迪誤指香港的體制與治理能力薄弱，經過七個月的社會動盪後，已證明香港的體制及治理具有韌性。

林鄭月娥與新加坡總理李顯龍會面期間表示，香港在去年經歷了前所未有的挑戰，但香港的根基依然穩固，有信心香港可以克服當前困難。她強調港府在處理是次社會動盪時一直堅持三個原則，分別是堅守「一國兩制」方針和維護「基本法」；尊重和維護法治；以及保護香港的制度優勢。

香港特首林鄭月娥北京習近平瑞士一國兩制金融中心李顯龍新加坡

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