馬紹章：中共對台政策有沒有犯錯 根本不是重點

海基會前副董事長馬紹章今（22）日在遠見華人精英論壇撰文指出，蔡英文總統1月14日接受ＢＢＣ專訪對北京表達強硬立場後，如果還期待中共會有重大改變，那真的就是痴人說夢了。

馬紹章認為，蔡英文高票連任確實反映台灣民眾對大陸促統的疑懼。「中華民國你的圖象已經變了，中華民國台灣化已是難以回頭的一條路」這樣的趨勢，已成了兩岸政府都必須謹慎應對的現象。

馬紹章指出，選前與選後，不少中外學者都認為大陸的對台政策犯了嚴重的錯誤。但他認為，中共或習近平有沒有犯錯，不是以一次選舉來論斷，也不是以短期的變化來論斷。

馬紹章強調，對中共來說，如果因為台灣選舉的結果就對民進黨政府讓步，那豈不證明民進黨拒絕九二共識是有理的，豈不是更進一步鼓勵台獨的力量，又豈不是證明自己是如假包換的紙老虎。

馬紹章認為，中共在對台政策上有沒有犯錯，根本不是重點，真正的重點在於中共是否會做重大調整，例如願在沒有九二共識的前提下與民進黨政府對話。簡單地說，中共對台政策不會有根本的變化，仍然會延續其現在的政策模式。對民進黨政府來說，不能寄希望於中共的改變，而是應該像日本學者松田康博所說，利用高身價為台灣爭取時間與機會。