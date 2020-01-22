親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

武漢肺炎「數字非常可怕」 抗SARS專家：台關鍵期在此時

直播／武漢肺炎疫情最新進度 疾管署說明

馬紹章：中共對台政策有沒有犯錯 根本不是重點

2020-01-22 13:44聯合報 記者李仲維/即時報導

海基會前副董事長馬紹章今（22）日在遠見華人精英論壇撰文指出，蔡英文總統1月14日接受ＢＢＣ專訪對北京表達強硬立場後，如果還期待中共會有重大改變，那真的就是痴人說夢了。

馬紹章認為，蔡英文高票連任確實反映台灣民眾對大陸促統的疑懼。「中華民國你的圖象已經變了，中華民國台灣化已是難以回頭的一條路」這樣的趨勢，已成了兩岸政府都必須謹慎應對的現象。

馬紹章指出，選前與選後，不少中外學者都認為大陸的對台政策犯了嚴重的錯誤。但他認為，中共或習近平有沒有犯錯，不是以一次選舉來論斷，也不是以短期的變化來論斷。

馬紹章強調，對中共來說，如果因為台灣選舉的結果就對民進黨政府讓步，那豈不證明民進黨拒絕九二共識是有理的，豈不是更進一步鼓勵台獨的力量，又豈不是證明自己是如假包換的紙老虎。

馬紹章認為，中共在對台政策上有沒有犯錯，根本不是重點，真正的重點在於中共是否會做重大調整，例如願在沒有九二共識的前提下與民進黨政府對話。簡單地說，中共對台政策不會有根本的變化，仍然會延續其現在的政策模式。對民進黨政府來說，不能寄希望於中共的改變，而是應該像日本學者松田康博所說，利用高身價為台灣爭取時間與機會。

馬紹章在文末表示，民進黨政府固然有人民的意志為後盾，但做為政府，不能誇大人民的意志。台灣人民對統一的疑懼，不代表人民想要立即與大陸攤牌。蔡英文總統在ＢＢＣ專訪中表示，「局勢已經改變了，模楜已經無法再奏效了」，與大陸攤牌的意味深濃，但蔡政府真的準備好了嗎？

海基會前副董事長馬紹章。聯合報系資料照片
海基會前副董事長馬紹章。聯合報系資料照片
分享

中共民進黨蔡英文

延伸閱讀

兩岸對話困難重重 蔡英文致函教宗譴責中國

總統蔡英文：中國應公開武漢肺炎疫情 WHO不...

武漢肺炎擴散 總統蔡英文宣布：暫停兩岸武漢旅...

新埔鎮好幸運！初二起連三天有馬英九、蔡英文來...

相關新聞

非洲豬瘟、武漢肺炎接力上演 習近平面臨中國3大經濟壓力

2020-01-22 11:25

劉結一喊話：大陸經濟長期向好 盼台胞抓住機遇

2020-01-22 13:36

林鄭月娥：習近平3度保證 不以香港示威收緊對港管治

2020-01-22 12:34

香港海關巡邏艇沉沒3人殉職 事故原因不明

2020-01-22 13:44

中國陷資本寒冬 科技新創圈面臨泡沫爆破

2020-01-22 09:55

大陸副總理韓正：單邊主義無出路 損全球利益

2020-01-22 09:33

國際刑警組織前主席孟宏偉 「受賄罪」判刑13年半

2020-01-22 00:31

習近平反腐 前國際刑警組織主席孟宏偉獲刑13年半

2020-01-21 21:14

垃圾大作戰硬起來 中國決禁一次性塑膠袋

2020-01-21 17:45

國際刑警組織前主席孟宏偉 受賄被判13年6月

2020-01-21 16:24

孟晚舟案／律師：不符雙重犯罪 罪名是幌子

2020-01-21 14:19

U值媒／中華民國台灣 北京雖不滿意，但可接受？

2020-01-21 11:43

王毅：謀求兩岸統一的決心和信心不動搖

2020-01-21 08:52

駱惠寧：港缺國安機制 外部勢力可滲透

2020-01-21 00:13

再傳殺醫 北京眼科醫護3傷

2020-01-21 00:13

赴瑞士研討會 陳明祺籲陸重啟兩岸良性互動

2020-01-20 19:45

揭發新疆再教育營 流亡記者：種族滅絕正在發生

2020-01-20 18:46

孟晚舟引渡案進入庭審 陸外交部：及早釋放孟晚舟

2020-01-20 16:22

駱惠寧：香港國安機制缺位 外部勢力可滲透破壞

2020-01-20 10:59

新聞眼／爭取民心 陸要讓台青更有感

2020-01-20 00:17

汪洋：堅持一中 推兩岸青年交流

2020-01-20 00:15

回應中緬聯合聲明 府：中國強推一中 無益兩岸

2020-01-20 00:10

習近平4月訪東京 日人辦連署反對中國併吞台灣

2020-01-19 22:51

驚！新疆喀什地區規模6.4地震 震源深度16公里

2020-01-19 22:06

陸委會：反對一國兩制是台灣共識 中共政策脫離現實

2020-01-19 21:25

中共召開對台工作會議 強調一中反台獨青年交流

2020-01-19 20:55

緬中聯合聲明中英文不同 疑中國刻意放出不實翻譯

2020-01-19 20:48

文攻武嚇對台無效 美學者：習近平沒覺醒

2020-01-19 16:45

南韓官方證實 女子發病與武漢肺炎無關

2020-01-11 14:43

反送中抗爭 導致22%港人出現疑似憂鬱症等情緒問題

2020-01-10 08:57

香港下午「反水貨遊行」 發起人盼不會出現衝突

2020-01-05 12:25

中美達成第一階段經貿協議

2019-12-13 23:14

林鄭月娥周六赴北京述職 匯報過去一年工作

2019-12-10 17:59

香港一中學發現兩遙控土製炸彈 重10公斤可致傷亡

2019-12-10 10:45

反送中半年近六千人被捕 港警未回應使用彈藥數量

2019-12-09 14:27

港府：遊行顯示享有示威自由 冀深層次對話尋出路

2019-12-08 22:07

因反送中「國歌」進榜「叱咤樂壇流行榜」頒獎取消

2019-12-05 09:15

學者：陳明通強化中華民國在台灣的現實

2018-07-19 13:41
看更多

熱門文章

影／罹患罕見皮膚早衰症 陸少女整形術後首度亮相

2020-01-21 17:50

你上榜了嗎？中國「菜市場名」出爐 一呼30萬人應聲

2020-01-21 17:18

民眾穿睡衣上街不文明？ 竟遭官員公布身家資料

2020-01-21 19:35

百業叫苦！香港失業率飆3年新高 年後恐有裁員潮

2020-01-21 16:15

武漢肺炎陰影下 今年大陸最強春節檔前景不明

2020-01-21 18:07

垃圾大作戰硬起來 中國決禁一次性塑膠袋

2020-01-21 17:45

紅三代開車闖北京故宮 院長道歉、副院長停職

2020-01-22 00:34

國際刑警組織前主席孟宏偉 受賄被判13年6月

2020-01-21 16:24

陸2019年吸收外資達人民幣9415億元 居全球第二

2020-01-21 21:26

貿易戰影響下 大陸維持第二大外資流入國

2020-01-22 00:17

林鄭月娥：習近平3度保證 不以香港示威收緊對港管治

2020-01-22 12:34

國際刑警組織前主席孟宏偉 「受賄罪」判刑13年半

2020-01-22 00:31

武漢肺炎疫情擴散 陸股投資人抱股過年信心面臨考驗

2020-01-21 18:16

劉結一喊話：大陸經濟長期向好 盼台胞抓住機遇

2020-01-22 13:36

馬紹章：中共對台政策有沒有犯錯 根本不是重點

2020-01-22 13:44

央視首席播音員趙忠祥告別式 中央給了超規格

2020-01-21 17:20

大陸副總理韓正：單邊主義無出路 損全球利益

2020-01-22 09:33

雞鳴三省大橋通車 打通烏蒙死角

2020-01-22 02:18

上海、北京人 最會賺也最會花錢

2020-01-22 00:23

武漢肺炎衝擊港股 恆指下挫810點

2020-01-21 17:23

大陸去年黃金消費量 逾千噸

2020-01-22 02:19

「管治能力遜於預期」 穆迪降評級 港府不服氣

2020-01-22 00:29

和碩旗下世碩電子 看好5G發展前景加碼昆山

2020-01-21 17:47

習近平反腐 前國際刑警組織主席孟宏偉獲刑13年半

2020-01-21 21:14

陸消費品零售 去年達41兆人民幣

2020-01-22 02:19

人行春節前「放錢」 已近10兆

2020-01-21 21:17

上海中心城區 完成5G全覆蓋

2020-01-22 02:19

投審會核准沃旭、CIP增資逾170億 加速風場開發

2020-01-21 18:42

香港海關巡邏艇沉沒3人殉職 事故原因不明

2020-01-22 13:44

大陸顏值消費熱 90後成主力軍

2020-01-22 02:19

拚5G商機 世碩加碼投資昆山

2020-01-22 02:19

東莞2019年生產總值 增7.4%

2020-01-22 02:19

精博台商專欄／新版外商投資法上路

2020-01-22 00:27

兩岸小圍爐 布農小朋友唱歌謠

2020-01-22 02:18

向台商說明反滲透法 張小月：春節將辦說明會

2020-01-21 15:21

臉像60歲 慈善團體、整形醫院助遼寧15歲少女找回自信

2020-01-22 13:20

券商看A股 春季行情有影

2020-01-22 00:26

整治不文明 城管公開市民穿睡衣上街照、個資挨轟

2020-01-22 13:20

港海關船執行任務意外翻覆 3人死亡

2020-01-22 10:38

穆迪降評 港股嚇趴 林鄭：非常失望

2020-01-22 13:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top