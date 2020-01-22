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劉結一喊話：大陸經濟長期向好 盼台胞抓住機遇

2020-01-22 13:36聯合報 記者李仲維/即時報導

大陸國台辦主任劉結一21日走訪北京台商，與在京各界台胞座談交流，他表示，大陸經濟長期向好，希望台胞抓住機遇，再創佳績。

中新社報導，劉結一表示，祖國必然統一、民族偉大復興的歷史大勢更加強勁。將繼續深入貫徹中共總書記習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話，和中共十九屆四中全會精神，在對台工作中堅持貫徹以人民為中心的發展思想，完善深化兩岸融合發展、促進兩岸交流合作、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，促進兩岸同胞心靈契合。

劉結一指出，大陸經濟邁向更高品質發展新階段，保持穩中向好、長期向好的基本趨勢，台胞台商投資興業、成就事業的機遇更多，前景更好。希望廣大台胞抓住機遇，再創佳績。

大陸國台辦主任劉結一。中新社資料照片
大陸國台辦主任劉結一。中新社資料照片
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