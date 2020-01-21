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習近平反腐 前國際刑警組織主席孟宏偉獲刑13年半

2020-01-21 21:14德國之聲 德國之聲中文網

曾任中國公安部副部長的孟宏偉是習近平反腐運動中落馬的又一名高級官員。不過，也有人批評稱，這場反腐運動也被用來清除習的政敵。2018年，孟宏偉在國際刑警組織主席任內回國期間宣告失蹤。稍後，中共指控孟宏偉犯有受賄罪，並宣布開除其黨籍。孟宏偉的妻子去年獲得法國政府的政治庇護。此前，她曾擔心有人會綁架她以及兩個孩子。

現年66歲的孟宏偉被判處13年6個月監禁，並處罰金兩百萬人民幣。去年六月的庭審中，孟宏偉承認曾收取210萬美金的賄賂。法庭指控孟利用職權「謀取私利」。法庭周二宣判時也表示，「有部分贓款贓物未能追繳」。中國官方媒體展示的照片上顯示，站在被告席上的孟宏偉目光呆滯，身邊各有一名法警。法庭稱：「孟宏偉到案後主動交代了辦案機關尚未掌握的大部分受賄犯罪事實，如實供述全部犯罪事實，認罪悔罪。」

去年3月24日，官方通訊社轉發的中紀委通報中稱，「孟宏偉毫無黨性原則，毫無組織觀念，不按規定報告個人有關事項，對抗組織，拒不執行黨中央決定。」因此，有分析家認為，孟宏偉倒台並非只是貪污受賄，更同公安系統「全面肅清周永康流毒」的大規模行動有關。周永康曾任中共政法委書記，2015年因受賄、濫權以及洩露國家機密被判處終身監禁。

孟宏偉於2004年被周永康提名出任公安部副部長的。在公安部副部長任內，孟宏偉曾負責反恐以及處理新疆暴力事件。這一時間段內，中國有大量異議人士遭逮捕，其中也包括後來死在獄中的諾貝爾和平獎得主劉曉波。

2013年起，孟宏偉開始擔任中國海警局局長。2016年11月10日，孟宏偉當選國際刑警組織主席，成為擔任這一職位的第一位中國人。人權組織對這一人事決定提出批評，他們擔心北京的影響力會擴充至國際警務合作領域。

2018年9月，回國期間的孟宏偉發短信給其留在法國的妻子，告知等他電話。稍後又發來一幅刀具的圖案，似乎暗示他遭遇危險。數周後，國際刑警接到孟宣布辭職的通知。而北京方面則宣布，孟宏偉因受賄嫌疑已被逮捕。孟的妻子一直堅持，中國當局對其丈夫提出的指控「毫無證據」。

本文章由德國之聲授權提供】

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