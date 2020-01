垃圾大作戰硬起來 中國決禁一次性塑膠袋

中國人口多,製造的垃圾量也相當驚人。(Photo by Sino-German Urbanisa-tion Partnership on Flicker under Creative Commons license) 分享 facebook

中國將禁止使用一次性塑膠袋。中國政府指出,2020年底前,主要城市將禁止使用無法分解的塑膠袋,餐廳業者也不得提供客戶塑膠吸管,2022年將再擴大至各地城市與鄉鎮。對中國14億人口製造驚人垃圾,政府已疲於奔命,當地最大垃圾掩埋場早已無處堆放,比預計額滿的時間,提早25年。

塑膠廢棄物世界第一

據《BBC》報導,2017年,中國處理2.15公噸都市家庭廢棄物,從牛津大學公布的數據也發現,2010年,中國製造6,000萬噸塑膠廢棄物,其次是美國的3,800萬噸。

因此,中國國家發展改革委與環境部上週日表示,2022年各地將禁止使用塑膠袋,但市場販售生鮮例外,可豁免到2025年,生產與販售0.025公釐厚度的塑膠袋也在禁止之列,餐廳業者使用單次塑膠製品也必須減量3成,飯店則必須在2025年前停止提供塑膠製品。

過去在2008年,中國曾開始禁止零售業者免費提供塑膠袋,但成效不佳。

據《紐約時報》報導,雖然中國每人製造塑膠廢棄物比美國人還少,但4分之3的塑膠廢棄物是流落到管理欠佳的掩埋場或任意暴露。對此,中國零廢棄物村莊組織發起人陳麗文(譯音)指出,「有鑑於中國污染的程度嚴重,政策當然有總比沒有好,拋棄式的產品應該被直接禁止使用。」

獎勵會更有效?

另外,綠色和平組織代表唐大旻也指出,「中國正在認真地面對該問題,並利用重複使用容器作為解決方法,但若透過獎勵措施將會更有效。」

伍德麥肯茲(Wood Mackenzie)顧問公司分析師劉威廉(譯音)表示,「雖然政策成效無法馬上出現,但只要禁令擴大到更多城市以及替代材料開始受到歡迎後,中國使用聚乙烯將會受到影響。」

泰國稍早也宣布大城市將禁止使用單次塑膠袋,2021年將擴大到全國,印尼峇里島則也禁止使用單次塑膠袋。去年美國紐約州也跟進加州,同意禁止使用塑膠袋。

