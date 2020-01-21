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垃圾大作戰硬起來 中國決禁一次性塑膠袋

2020-01-21 17:45台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

中國人口多，製造的垃圾量也相當驚人。(Photo by Sino-German ...
中國人口多，製造的垃圾量也相當驚人。(Photo by Sino-German Urbanisa-tion Partnership on Flicker under Creative Commons license)
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中國將禁止使用一次性塑膠袋。中國政府指出，2020年底前，主要城市將禁止使用無法分解的塑膠袋，餐廳業者也不得提供客戶塑膠吸管，2022年將再擴大至各地城市與鄉鎮。對中國14億人口製造驚人垃圾，政府已疲於奔命，當地最大垃圾掩埋場早已無處堆放，比預計額滿的時間，提早25年。

塑膠廢棄物世界第一

據《BBC》報導，2017年，中國處理2.15公噸都市家庭廢棄物，從牛津大學公布的數據也發現，2010年，中國製造6,000萬噸塑膠廢棄物，其次是美國的3,800萬噸。

因此，中國國家發展改革委與環境部上週日表示，2022年各地將禁止使用塑膠袋，但市場販售生鮮例外，可豁免到2025年，生產與販售0.025公釐厚度的塑膠袋也在禁止之列，餐廳業者使用單次塑膠製品也必須減量3成，飯店則必須在2025年前停止提供塑膠製品。

過去在2008年，中國曾開始禁止零售業者免費提供塑膠袋，但成效不佳。

據《紐約時報》報導，雖然中國每人製造塑膠廢棄物比美國人還少，但4分之3的塑膠廢棄物是流落到管理欠佳的掩埋場或任意暴露。對此，中國零廢棄物村莊組織發起人陳麗文（譯音）指出，「有鑑於中國污染的程度嚴重，政策當然有總比沒有好，拋棄式的產品應該被直接禁止使用。」

獎勵會更有效？

另外，綠色和平組織代表唐大旻也指出，「中國正在認真地面對該問題，並利用重複使用容器作為解決方法，但若透過獎勵措施將會更有效。」

伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）顧問公司分析師劉威廉（譯音）表示，「雖然政策成效無法馬上出現，但只要禁令擴大到更多城市以及替代材料開始受到歡迎後，中國使用聚乙烯將會受到影響。」

泰國稍早也宣布大城市將禁止使用單次塑膠袋，2021年將擴大到全國，印尼峇里島則也禁止使用單次塑膠袋。去年美國紐約州也跟進加州，同意禁止使用塑膠袋。

【更多精采內容，詳見

塑膠袋廢棄物紐約時報

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