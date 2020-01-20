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孟晚舟引渡案進入庭審 陸外交部：及早釋放孟晚舟

2020-01-20 16:22聯合報 記者林宸誼／即時報導

孟晚舟引渡美國案在20日進入庭審程序，將在加拿大溫哥華的高等法院進行，大陸外交部發言人耿爽20日再次敦促加方，要認真對待中方的嚴正立場和關切，以切身的舉措糾正錯誤，及早釋放孟晚舟女士，讓她平安回到中國大陸。

耿爽指出，中方在孟晚舟事件上的立場是一貫的，也是明確的，美加兩國濫用雙邊引渡條約，對中國公民任意採取強制措施，嚴重侵犯中國公民的合法權益，這完全是一起嚴重的政治事件。

環球時報、東方衛視微信公眾號環球交叉點報導，20日晚間，孟晚舟引渡案在加拿大舉行庭審，本次庭審原定五天，但若法官認定美國引渡孟晚舟的要求不合規定，可宣布釋放孟晚舟，因此可能提早結束。

本次焦點，是「雙重犯罪」問題，也就是美國對孟晚舟的犯罪指控，在加拿大是否也屬於犯罪。

依據「美加引渡條約」，被請求引渡人所犯罪行，必須滿足「雙重犯罪」原則，否則，不予引渡。

今年的庭審將分別安排在1月到11月之間分四次進行，涉及孟晚舟被控罪名的三個方面，分別為孟女士是否雙重犯罪、加方逮捕程序問題，以及美方指控罪名的問題，其中1月的庭審安排在1月20日到24日之間進行。

華盛頓郵報報導，在庭審開始之後，法院會針對孟晚舟的犯罪行為在加拿大是否也是犯罪審理，如果不是孟就會被釋放；如果是犯罪行為，法院將在6月前舉行第2次的庭審，討論引渡的證據以及是否會有政治動機的問題存在。

過往美國向加拿大申請的引渡案中，有90％都被通過，外界認為這次孟晚舟的引渡案，也有很大的機會通過。

雖然華為曾在2019年11月透過律師向法院提出異議，力保阻止孟晚之被引渡，但在美國的施壓之下，停止的機會仍相當低。

2018年12月1日，孟晚舟在溫哥華機場轉機時，被加拿大邊境人員拘捕，理由是美國指控孟晚舟犯罪，向加方提出引渡要求。

10天後，孟晚舟獲得保釋，之後一直在溫哥華家中被軟禁，只能在劃定範圍活動，一旦越界，綁在她腳踝上的電子腳鐐就會報警。

大陸外交部發言人耿爽。圖／人民日報客戶端
大陸外交部發言人耿爽。圖／人民日報客戶端
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孟晚舟引渡加拿大

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