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汪洋：堅持一中 推兩岸青年交流

2020-01-20 00:15聯合報 記者賴錦宏／綜合報導

大陸全國政協主席汪洋表示，要提高「惠台利民」政策舉措的實效，大力推動兩岸青年交流...
大陸全國政協主席汪洋表示，要提高「惠台利民」政策舉措的實效，大力推動兩岸青年交流。 圖／聯合報系資料照片
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大陸「二○二○年對台工作會議」昨在北京舉行，這是大選後，大陸涉台官員齊聚討論對台政策和兩岸關係的重要會議。中共中央對台工作小組副組長、大陸全國政協主席汪洋在會上指出，要提高「惠台利民」政策舉措的實效，大力推動兩岸青年交流，重申堅持一個中國原則和堅決反對和遏制任何形式台獨的立場。

陸委會：對台政策脫離兩岸現實

針對中共召開對台工作會議重申「習五點」等基調，陸委會表示，反對「一國兩制」已是台灣全民共識，中共所謂對台政策完全脫離兩岸現實。北京當局應反思，長期以來脫離兩岸現實之對台作為並非正確途徑。

陸委會重申，我政府依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律，處理兩岸事務，已展現最大善意，絕對不會再有絲毫妥協與退讓。

據新華社報導，談及今年的兩岸關係形勢和對台工作，汪洋指出，二○二○年台海形勢更加複雜嚴峻。他要求大陸涉台系統的官員，要增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，切實把思想和行動統一到中共中央對台工作決策部署上來。

他還強調，要精準施策，提高「惠台利民」政策的實效，完善促進兩岸交流合作、深化融合發展和保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施。要大力推動兩岸青年交流，為台灣青年來大陸學習、實習、創業、就業創造更好條件。

汪洋表示，要學深悟透習近平關於對台工作的重要論述，貫徹「和平統一、一國兩制」方針。

昨天這場會議由大陸國務委員兼外長王毅主持，中共中央台辦、國台辦主任劉結一作工作報告。

中共青年陸委會

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